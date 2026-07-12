Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak dočeka u Jadranskoj Lešnici, gde ga je dočekao veliki broj građana.

- Hvala ljudima u Jadranskoj Lešnici, Loznica, na veličanstvenom dočeku. Do konačne pobede poručio je Vučić.

"Pred građanima su odlučujući izbori"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Jadranskoj Lešnici kod Loznice da su pred građanima verovatno odlučujući izbori.

"Hoće li Srbija u budućnost, hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred, ili da se vraća u prošlost, da se vraća u sukobe i građanske ratove? Na vama je, ta odluka će biti ključna, a moraće da bude doneta u narednih nekoliko meseci, veoma brzo. I zato vas ja molim da date sve od sebe, dragi prijatelji, da članovima svojih porodica, prijateljima, da sa svima razgovarate", rekao je Vučić obraćajući se velikom broju okupljenih građana. On je rekao i da ne treba koristiti teške reči već argumente.

"Mi nećemo nasiljem da se služimo. Samo razgovarajte sa ljudima. Pokušajte da argumentima, racionalnim, razumom razgovarate. Da ne koristite nikakve teške reči. Oni su naše braće i sestre. Samo razgovor, razgovor i razgovor. I ono što tražim od vas: da budete aktivniji nego ikada, zato što je u pitanju budućnost Srbije", poručio je Vučić.