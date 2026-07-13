Ponuda povoljnih nekretnina u Srbiji i dalje privlači veliku pažnju, a jedan oglas objavljen u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbije" izazvao je brojne reakcije zbog cene.

Na prodaju je vikendica u selu Bela Crkva, u opštini Krupanj, po ceni od svega 10.000 evra.

Legalizovana kuća sa svom osnovnom infrastrukturom

Prema navodima vlasnika, vikendica ima 50 kvadratnih metara, nalazi se na placu od tri ara, a poseduje priključke za struju i vodu.

Do nekretnine vodi asfaltni put, dok se u neposrednoj blizini nalazi i rečica, što ovu lokaciju čini zanimljivom za ljubitelje prirode i mirnog odmora.

Kako je navedeno u oglasu, vikendica je legalizovana, a vlasništvo je uredno, 1/1.

Potrebno je sređivanje, ali potencijal je veliki

Na fotografijama iz oglasa vidi se da su vikendici potrebna određena ulaganja i osveženje, ali upravo zbog toga može biti odlična prilika za kupce koji žele da nekretninu urede po sopstvenim željama. Uz renoviranje i malo dodatnog ulaganja, ova vikendica može postati pravo mesto za odmor u prirodi ili interesantna investicija za turističko izdavanje.

Može biti vikend utočište ili investicija

Zbog pristupačne cene i prirodnog okruženja, ovakve nekretnine poslednjih godina privlače pažnju kupaca koji traže mesto za odmor van grada, ali i onih koji razmišljaju o ulaganju u seoski turizam.

Bela Crkva kod Krupnja nalazi se u oblasti Rađevine, poznatoj po zelenilu, čistoj prirodi i brojnim izletištima, što dodatno povećava interesovanje za ovakve oglase.