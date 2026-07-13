Ekološki kriminal danas je treća najprofitabilnija grana organizovanog kriminala u svetu, odmah iza trgovine drogom i falsifikovanja, zbog čega su Interpol i Nemačka odlučili da dodatno prošire međunarodni projekat GAIA, čiji je cilj razbijanje mreža koje stoje iza ilegalnog odlaganja otpada, nezakonite seče šuma, krijumčarenja zaštićenih životinjskih vrsta i drugih teških ekoloških krivičnih dela.

Tema je ponovo dospela u centar pažnje nakon hapšenja dvojice hrvatskih državljana osumnjičenih za umešanost u međunarodnu mrežu ilegalnog prometa otpadom, koju istražuju italijanski tužioci specijalizovani za borbu protiv mafije.

Kriminal koji donosi milijarde

Prema procenama Interpola, organizovane kriminalne grupe svake godine ostvaruju stotine milijardi dolara nezakonite zarade kroz ilegalnu trgovinu otpadom, bespravnu seču šuma, nezakoniti ribolov, ilegalno rudarenje, zagađivanje životne sredine i krijumčarenje divljih životinja. Zbog prekogranične prirode, ova vrsta kriminala izuzetno je teška za otkrivanje i procesuiranje.

Posledice nisu samo finansijske – uništavaju se prirodna staništa, smanjuje biodiverzitet, ubrzavaju klimatske promene i ugrožava zdravlje stanovništva.

Projekat GAIA dobija dodatna sredstva

Projekat GAIA, koji je pokrenut 2024. godine u saradnji Interpola, nemačke vlade i WWF-a, dobija nova sredstva za širenje aktivnosti. Berlin je već obezbedio pet miliona evra za trogodišnji program, a sada ulaže dodatnih 1,5 miliona evra kako bi se projekat proširio na nove partnerske zemlje u Latinskoj Americi, Aziji i Africi.

Cilj programa je jačanje međunarodne policijske saradnje, razmena obaveštajnih podataka, razvoj forenzičkih kapaciteta i koordinacija zajedničkih operacija protiv međunarodnih kriminalnih mreža.

Više od 500 istraga u prvoj godini

Prema podacima Interpola, tokom prve godine sprovođenja projekta partnerske države pokrenule su više od 500 istraga i identifikovale 262 kriminalna subjekta, dok je dodatnim analizama otkriveno još 503 povezana lica i organizacije, kao i brojne krijumčarske rute i obrasci delovanja kriminalnih grupa.

Generalni sekretar Interpola Valdeci Urkiza poručio je da se ovakve kriminalne mreže mogu razbiti jedino stalnom međunarodnom saradnjom i brzom razmenom operativnih informacija među policijskim službama različitih država.