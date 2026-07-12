"Hoće li Srbija u budućnost, hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred, ili da se vraća u prošlost, da se vraća u sukobe i građanske ratove? Na vama je, ta odluka će biti ključna, a moraće da bude doneta u narednih nekoliko meseci, veoma brzo. I zato vas ja molim da date sve od sebe, dragi prijatelji, da članovima svojih porodica, prijateljima, da sa svima razgovarate", rekao je Vučić obraćajući se velikom broju okupljenih građana. On je rekao i da ne treba koristiti teške reči već argumente.

"Mi nećemo nasiljem da se služimo. Samo razgovarajte sa ljudima. Pokušajte da argumentima, racionalnim, razumom razgovarate. Da ne koristite nikakve teške reči. Oni su naše braće i sestre. Samo razgovor, razgovor i razgovor. I ono što tražim od vas: da budete aktivniji nego ikada, zato što je u pitanju budućnost Srbije", poručio je Vučić.

Rekao je i da je mnogo urađeno za Loznicu u poslednjih 10 godina, ali da je to početak i da mora da se radi više i bolje, kako bi Loznica bila neuporedivo bogatija.

"Kada stavite prst na čelo i kažete 'Ajde da vidimo od Drugog svetskog rata na ovamo, u kojim godinama je to najviše urađeno za Loznicu?' Pa razmislite, kada je bilo tih 10 godina da je urađeno ovoliko koliko u prethodnih 10 godina. A to je tek početak, to je tek prvo poluvreme. Moramo da radimo još više, još bolje, da Loznica bude neuporedivo bogatija, Jadranska Lešnica", rekao je Vučić.

Naveo je da su mu poznati problemi koji postoje u lozničkom kraju.

"Poznajem svako selo u vašem kraju, gotovo svuda po Srbiji, ali ovde bukvalno svako selo poznajem, i znam koliko nam još puteva nedostaje. Znam koliko kanalizacije, znam koliko problema sa vodovodom. Znam šta moramo da radimo do Miline, znam šta moramo u Mali da radimo. Znam za svako mesto. Ne možemo sve toliko, jer Loznica i danas ima deficit oko pet miliona evra na godišnjem nivou", rekao je Vučić.

On je poručio da će SNS čuvati Srbiju i da nije uvek lako u komplikovanim međunarodnim okolnostima.

"Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja, a uspevamo da sačuvamo nezavisnost i suverenitet. Uspevamo da se mi pitamo kome ćemo da uvodimo sankcije, hoćemo li, nećemo li, i kakvu ćemo politiku da vodimo. Niko oko nas ne može da vodi takvu politiku. To smo uspeli zahvaljujući vama. To smo uspeli zahvaljujući narodu koji je uvek verovao, i u najtežim trenucima, kada su nas spolja, uz podršku nekih iznutra, pokušali da sruše", rekao je Vučić. On je zahvalio ljudima koji su sve to izdržali, navodeći da zna koliko je teško bilo.

"Posebno znam koliko je ovde bilo teško, jer znam koliko su nasilni bili, znam koliko su bahati i arogantni bili, znam kako su napadali svakoga ko drugačije misli. Mi njih nećemo. Mi ćemo samo da kažemo: ljudi, dovoljno je da pogledate. Dovoljno je samo da pogledate hoćete li Kokanovića ili Draganu (Lukić). Hoćete li Kokanovića ili Vučića? Hoćete li ove njihove koji su se pokazali samo tako što su mogli da blokiraju puteve i ulice, koji su vam pokazivali kako mogu da maltretiraju ljude, a nikada ništa za ljude nisu uradili, ili one, uz sve vaše zamerke i primedbe, koji su se borili za vas i radovali se svakom metru puta koji smo zajednički izgradili, radovali se svakoj fabrici", rekao je Vučić.

On je podsetio kada je fabrika Mint došla u Loznicu i kako su se neki smejali što je doveo kineskog investitora da polaže kamen temeljac.

"Tri i po hiljade ljudi danas radi u toj fabrici. Tri i po hiljade familija u Loznici živi od toga", istakao je Vučić.