Iranski dnevni list "Hamšahri", poznat po ultrakonzervativnom i provokativnom tonu, a koji izdaje gradska uprava Teherana, objavio je spisak ličnosti koje, kako navodi, zaslužuju osvetu za smrt vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, a na njemu se, između ostalih, nalaze američki lider Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i francuski predsednik Emanuel Makron, prenosi danas "Figaro".

Aktuelni iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, u pisanoj poruci objavljenoj u subotu, nakon sahrane svog oca koji je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. februara, istakao je da je “osveta” neizbežna.

“Ova osveta je volja naše nacije i ona mora neminovno da bude sprovedena. Ti kriminalci, čija se imena nalaze na spisku, odneće u grob želju da mirno umru u svojim krevetima”, naveo je Hamnei, koji je nasledio oca na mestu vrhovnog vođe, u tekstu koji mu se pripisuje. List "Hamšahri" je sinoć na internetu objavio infografik koji odražava te stavove, ali taj sadržaj se nije pojavio u štampanom izdanju od nedelje, navodi "Figaro".

Infografik prikazuje fotografije 13 ličnosti koje se, po svemu sudeći, odnose na spisak koji je pomenuo Modžtaba Hamnei, a koji sam po sebi nije sadržao imena.

Na infografiku se, pored mete, nalaze portreti američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Na spisku se, takođe, nalaze imena američkog državnog sekretara Marka Rubia, kao i nekoliko evropskih lidera, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, nemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera na odlasku Kira Starmera.

Tokom rata, Iran je kritikovao evropske zemlje zbog toga što nisu osudile napade na njegovu teritoriju, pa čak i zbog saučesništva jer su dozvolile američkim vojnim avionima da preleću njihov vazdušni prostor, podsetio je list.