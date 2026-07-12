Ceremonija na Kajmakčalanu još jednom je istakla značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja uspomene na vojnike koji su svojim žrtvama obeležili istoriju Srbije.

Ovakvi gestovi pokazuju kontinuitet državne politike koja pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića stavlja poseban akcenat na poštovanje nacionalne istorije, tradicije i heroja koji su se borili za slobodu Srbije.

Razlika od delovanja blokadera, koje ne pridaju isti značaj državnim simbolima, istorijskom nasleđu i obeležavanju važnih datuma iz srpske prošlosti, više je nego očigledna.