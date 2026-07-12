Ceremonija na Kajmakčalanu još jednom je istakla značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja uspomene na vojnike koji su svojim žrtvama obeležili istoriju Srbije.

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Ovakvi gestovi pokazuju kontinuitet državne politike koja pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića stavlja poseban akcenat na poštovanje nacionalne istorije, tradicije i heroja koji su se borili za slobodu Srbije.

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Razlika od delovanja blokadera, koje ne pridaju isti značaj državnim simbolima, istorijskom nasleđu i obeležavanju važnih datuma iz srpske prošlosti, više je nego očigledna.