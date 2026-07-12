"Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način", stoji u objavi na Instagramu.

"Kiša pada, baš jaka, i neko bi rekao nevreme je, a ja stvarno mislim da je divno vreme, i mnogo sam srećan što sam ovde na stadionu. Ovde se nalazimo negde na 28, 30 metara nadmorske visine, i do 50 metara biće stadion. Pogledajte ove čelične konstrukcije.



Pogledajte betonske stubove, kako su kvalitetno rađeni. Nema igre, i to smo rušili nekoliko puta, namerno, da bismo pokazali da može da bude najkvalitetnija gradnja. Ovo ovamo, vidiš, Siniša, ono je hotel. Hotel, biće izuzetno lep hotel, bog zna koliko soba.



"Ovo ovamo su stanovi, i oni su gotovo završeni, krenuli smo sa unutrašnjim opremanjem. Ovo ovde je zona E, tu će nam biti od Koka-kole, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog, i tu se rade ove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale. Biće i tržni centar iza toga, paviljoni koji su već gotovi, i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju.



Iza toga je naš nacionalni paviljon, koji će najkasnije biti završen, zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Ovde je trafostanica. To je mnogo važno, zato što smo prvi put 110-ku, takozvanu trafostanicu, uradili za manje od godinu dana. I čestitam na tome, na dva objekta, dakle, čestitam na tome i EMS-u i Južnobačkoj kompaniji i Elnosu banjalučkom, zaista su veliki, izuzetan posao obavili ovde.



I samo da vam još pokažemo, da vidite kako napreduje stadion. Ovo je gradilište. Samo da vidite ovde kako veličanstveno izgleda stadion. Nema veze, pokisnućemo, ali samo da vidite, ljudi, kako čudesno izgleda stadion, i baš sam srećan. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini.



Meni deluje malo manje, ja sam navikao na onu atletsku stazu na Marakani, ali sam, 20 puta smo proverili, sve je po najvišim svetskim standardima. I biće onako upakovano, upakovano, kao bombonjera. Čudesno će da izgleda, i ovo ćemo da završimo, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, biće fascinantno dekorativno svetlo kojim ćete moći da se ponosite.



Hvala svim ljudima. Hvala vam, ljudi, čuda činite, i sve ono što je izgledalo nemoguće, postaje moguće, i još je trka sa vremenom, ali uspećemo i pobedićemo. Hvala vam, i živela Srbija", rekao je predsednik Vučić.