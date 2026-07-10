Za zakon je glasalo 130 poslanika, a 23 je bilo protiv.

Zakonom je predvidjeno i podizanje starosne granice za nabavku oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu kao i zabrana maloletnicima da koriste civilna strelišta, osim u slučaju ako su članovi sportskih streljačkih klubova.

U obrazloženju zakona koji je uputila Vlada Srbije, navedeno je i da je dosadašnji Zakon o oružju i municiji iz 2015. godine potrebno dodatno uskaditi sa aktuelnim pravnim tekovinama Evropske unije.

Pored toga, navedeno je da je nakon masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" 2023. godine, gde je maloletnik pucao iz očevih pištolja, započet opsežan rad na analizi postojećeg pravnog okvira i definisanju novih zakonskih rešenja koja bi podigla nivo bezbednosti u oblasti nabavljanja i držanja oružja i municije, a istovremeno omogućila savesnim vlasnicima oružja (pre svega sportisti i lovci) da oružje drže i koriste u skladu sa svrhom za koje im je nabavljanje i držanje oružja odobreno.

Ovim zakonom su preciznije i detaljnije uređene pojedine oblasti i popunjene uočene pravne praznine, a definisani su i novi pojmova iz oblasti kontrole malog i lakog oružja, dok su kategorije oružja izmenjene i definišu se pojmovno na isti način kao u Direktivama EU.

Posebna pažnja posvećena je uređenju civilnih strelišta i zaštiti maloletnika, dok je pojedinim segmentima pooštren režim nabavljanja i držanja oružja, osnovnih delova vatrenog oružja, opreme za vatreno oružje i municije, a uslovi pod kojima se oružje drži i čuva su preciznije i rigoroznije uređeni.

Kada je reč o nabavljanju i držanju oružja, za oružje za ličnu bezbednost je starosna granica podignuta sa 18 na 21 godinu života, a uvodi se i odobrenje za nabavljanje municije za oružje za ličnu bezbednost, uz ograničenje količine koju vlasnici oružja mogu nabaviti.

Zakonom je restriktivnije uređen režim davanja oružja na poslugu, izričito je zabranjeno nabavljanje oružja na daljinu i rok važenja oružnog lista se ukida.

Za razliku od važećeg rešenja vlasnici oružja za ličnu bezbednost će municiju nabavljati u ograničenoj količini, na osnovu odobrenja za nabavku, a ograničenje se ne odnosi na vlasnike sportskog i lovačkog oružja.

Pored toga uspostavlja se obaveza nadležnom organu da u slučaju smrti vlasnika oružja, u najkraćem roku, po službenoj dužnosti preuzme na čuvanje oružje i municiju, čime se, kako je objašnjeno, uvodi viši stepen sigurnosti i olakšava položaj naslednicima.

Jedna od novina Zakona su odredbe koje detaljno uređuju rad i korišćenje civilnih strelišta, a naročito korišćenje civilnog strelišta od strane maloletnih lica, odnosno korisnici civilnih strelišta mogu biti fizička lica sa navršenih 18 godina života uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu.

Maloletna lica mogu rukovati oružjem i koristiti oružje samo na civilnom strelištu, u skladu sa odredbama ovog zakona, osim u slučaju kada su članovi sportskih streljačkih klubova mogu na civilnim strelištima koristiti oružje, isključivo pod nadzorom osobe koja je stručno osposobljena za pravilno korišćenje oružja i koja ispunjava uslove u skladu sa propisima o sportu.

Oni mogu u civilnim strelištima da koriste vazdušno oružje, ako imaju manje od 14 godina, vazdušno i vatreno oružje sa ivičnim paljenjem, ako imaju 14 i više godina, dugo vatreno oružje sa glatkom cevi ako imaju 14 i više godina.

Za vreme korišćenja civilnog strelišta od strane maloletnih lica zabranjeno je korišćenje vatrenog oružja od strane drugih korisnika, izuzev drugih članova sportskih streljačkih klubova koji ispunjavaju određene uslove.

"Donošenja ovog zakona predstavlja aktivnost u Pregovaračkom poglavlju 24, a proizilazi i iz Reformske agende Republike Srbije 2024-2027. godine koju je Vlada Republike Srbije usvojila u skladu sa Planom rasta za Zapadni Balkan, u oktobru mesecu 2024. godine", navedeno je u obrazloženju.

Ističe se da će predložena rešenja Zakona o oružju i municiji doprineti povećanju stepena bezbednosti građana Srbije, kao i blagovremenom ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz navedene direktive EU, a na globalnom nivou, zajedničkoj borbi protiv nelegalnog nabavljanja i nošenja vatrenog oružja.

Predloženo je da se Zakon o oružju i municiji donese po hitnom postupku, radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije.