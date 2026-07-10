Podsetimo, trojni pakt potpisan je pre nepunih pola godine - Albanija, Hrvatska i tzv. Kosovo sada kreću u operacionalizaciju, srpski rečeno - u ubrzano naoružavanje svog vojnog saveza.

Lider PSG Pavle Grbović je, gostujući u jednoj blokaderskoj emisiji, doslovno izjavio da su opravdani strahovi našeg naroda i upozorenja bezbednosnih službi obična "zamajavanja" i "gluposti".

"Sve ovo zamajavanje kojima smo izloženi mesecima prethodnih - od trojnih vojnih saveza Kosova, Albanije, Crne Gore, situacije u Bosni, mrze nas levi, mrze nas desni, mrze nas sa svih kontinenata, svi ustaju i ležu sa mišlju kako da naude Srbiji i tako dalje, kako smo mi najugroženiji - to su sve praktično gluposti", kazao je Grbović bez zadrške.

Hrvatski ministar odbrane prethodno je komentarisao da trojni pakt nije pretnja nikome u regionu. Predsednik Srbije Alekasandar Vučić je na to rekao:

"To što oni kažu da to nije pretnja - svaki vojni savez je nekome pretnja i protiv nekoga je usmeren. Ja ih pitam šta će im ako su članica NATO. Nego su i Prištinu uključili da se vidi da se to kreira protiv Srba. Kažu da to nije pretnja, to je velika pretnja građanima Srbije. Mnogo veća nego što možete da sagledate, imam više obaveštajnih podataka ali ne želim o tome da govorim. Upozoravam naše građane, rekao sam i Erdoganu i mnogima, sa velikom zeblnjom gledam kako taj savez dobija pun zamah, kako od priče da će da se podrži prištinska "šota", borbeno vozilo 4*4 pa će jedni da kupe, drugi da rade asembli.. došli smo do zajedničkih vojnih vežbi, analiza kretanja tobožnjih pretnji u okruženju, kuda će ići, kojim pravcima...

Za razliku od mnogih koji razmišljaju o svojoj karijeri, ja osim što dobijem sve podatke, pažljivo ih analiziram. To je mnogo veća opasnost nego što se predviđa. Naši generali i naš načelnik generalštaba su svesni. Mi nikoga nećemo da napadamo niti ćemo da pravimo saveze. Ostajemo vojno neutralni. Snažićemo vojsku da bismo mogli da odbijemo potencijalnog agresora. Nikad nismo dobili odgovor na prosto pitanje - zašto ste formirali vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane. Uvezuju se logistički, obaveštajno, kontraobaveštajno... Ljudi moraju da budu mirni, iako su njihove namere izuzetno ozbiljne, zato što smo dovoljno ozbiljni i snažni da ih odvratimo od potencijalne agresije na Republiku Srbiju."

Ovakva skandalozna retorika direktno ide na vodenicu Aljbina Kurtija i ekstremista iz Zagreba i Tirane. Dok se naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji svakodnevno suočavaju sa terorom, a regionalne sile otvoreno koordinišu svoje vojne i političke poteze kako bi oslabile Srbiju, za Grbovića i njegovu političku kliku to je samo "paranoja" i tema za podsmeh.

Dok predsednik Aleksandar Vučić i državni vrh vode lavovsku borbu da sačuvaju mir, stabilnost i bezbednost svih građana, "ekipa iz kruga dvojke" radi ono što jedino zna - pljuje po sopstvenoj zemlji i brani one koji bi najradije videli Srbiju na kolenima.

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