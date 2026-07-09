Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz nastavljen je i ove nedelje uprkos napetoj bezbednosnoj situaciji, dok pojedini brodovi isključuju emitovanje podataka o lokaciji tokom prolaska kroz taj strateški važan plovni put, saopšteno je danas iz kompanije za pomorske obaveštajne podatke „Lloyd's List Intelligence”.

Bridžej Đakun iz pomenute kompanije istakla je da su brodovi i dalje prolazili kroz Ormuski moreuz, ali je upozorila da situacija ostaje „veoma nestabilna”.

Prema podacima te kompanije, pojedina plovila tokom prolaska kroz moreuz prelaze u režim poznat kao „odlazak u mrak” („going dark”)odnosno prestaju da emituju podatke o svojoj lokaciji putem sistema za praćenje.

Preliminarni podaci pokazuju da je tokom juna zabeleženo najmanje 576 prolazaka brodova kroz Ormuski moreuz, što je povećanje u odnosu na 233 prolaska u maju, ali značajan pad u poređenju sa junom prošle godine, kada ih je bilo 3.131. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da se pomorski saobraćaj kroz moreuz nastavlja „u smanjenom obimu”, pri čemu brodovi koriste i južni koridor uz obalu Omana i severni pravac pod kontrolom Irana.

UKMTO je ocenio da nivo saobraćaja pokazuje „oprezan stav” brodarskih kompanija, ali je naveo da su tranziti uz podršku Sjedinjenih Američkih Država ove nedelje nastavljeni bez prekida.

Ta služba je upozorila i na rizik od plutajućih ili neobeleženih mina koje bi mogle da ugroze plovidbu. Ranije je Ratna mornarica iranske Islamske revolucionarne garde saopštila da će američki napadi „ozbiljno poremetiti” ponovno otvaranje Ormuskom moreuza, nakon što je poslednjih nedelja došlo do delimičnog povećanja pomorskog saobraćaja kroz taj prolaz,prenosi Tanjug.

Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arabijskim morem, jedan je od najvažnijih svetskih energetskih koridora, kroz koji prolazi petina globalnog transporta nafte i gasa.