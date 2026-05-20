Pres-projekcija filma Pedra Almodovara u teatru Bazan prekinuta je samo 15 minuta nakon početka prikazivanja filma jer je jednom starijem posetiocu pozlilo, usled čega se srušio u svom sedištu.

Posle toga je publika evakuisana iz sale.

Kada je muškarcu pozlilo čuli su se vrisci u dvorani. , hitna pomoć je stigla na lice mesta, ali ne dovoljno brzo, pa je delovalo da organizatori festivala uopšte nisu bili pripremljeni za ovakvu situaciju.

U saopštenju festivala je navedeno: „Jedna osoba je pretrpela medicinsku hitnu situaciju u utorak uveče tokom projekcije filma 'Gorki Božić' za štampu u pozorištu Bazen. Projekcija je odmah prekinuta, a pozorište evakuisano kako bi im službe hitne pomoći mogle pomoći. Osoba je bila svesna i reagovala je pre nego što je prevezena u bolnicu radi dalje medicinske nege. Nakon što je intervencija završena, projekcija je nastavljena od početka filma.“

Pozorište Bazen u Paleu tradicionalno je domaćin projekcija za novinare. Almodovar je bio prisutan na premijeri koja se održala juče u Grand teatru Limijer.

Inače, „Gorki Božić“ je dobio je devetominutne ovacije nakon premijere u Kanu.

Film je jedanaesti film koji Pedro Almodovar predstavlja u Kanu. U njemu se prepliću dve radnje - u centru pažnje su reditelj Raul (Leonardo Sbaralja) i Elsa (Barbara Leni), kultna filmska stvarateljka u centru Raulovog scenarija, piše Deadline.

Zanimljivo je da, uprkos tome što je redovan gost Kanskog festivala, Almodovar nikada nije osvojio Zlatnu palmu