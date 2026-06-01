Novi naučnofantastični ep Stivena Spilberga „Disclosure Day” prikazan je odabranim filmskim kritičarima uoči svetske premijere 12. juna, a prve reakcije su jednoglasne - reč je o remek-delu.

Mnogi ovaj film nazivaju „Spilbergovim najboljim filmom u poslednjih 20 godina” i ističe izuzetnu glumu zvezde Emili Blant.



Neki su film nazvali „smešnim“, rediteljevim „najčudnijim“ filmom. Neki su se našalili i naveli da se u ovom filmu „Dosije X susreće sa biblijskim scenarijem“.

Filmski kritičar Žermen Lusije iz magazina Gizmodo nazvao je film „Spilbergovim najboljim filmom u poslednjih 20 godina“.

Kritičarka Tesa Smit bila je jedna od onih koji su izdvojili muziku Džona Vilijamsa. Opisala je film u celini kao „Delimično misteriju, koja podseća na "Zonu sumraka", ali predstavlja nešto potpuno novo“.

Džim Hemphil iz Indiewire-a nazvao je film vrhunskim ostvarenjem Stivena Spilberga. Slavni reditelj je povodom ovog filma izjavio: „„Danas sam mnogo uvereniji nego u vreme kada sam snimao film „Bliski susreti“ da nismo jedini oblik inteligentnog života u svemiru.“

Film počinje da se prikazuje 12. juna, prenosi Deadline.