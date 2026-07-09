Sve je počelo kada mu se javila žena koja je želela da rezerviše vožnju za sebe, svoju sestru i njenog trogodišnjeg sina. Pre potvrde putovanja postavila je jedno sasvim konkretno pitanje – da li vozač uopšte prima putnike sa malom decom i da li bi mu to predstavljalo problem.

Odgovor koji je dobila potpuno je promenio tok razgovora.

"Nemam ništa protiv, ali pod jednim uslovom"

Vozač joj je poručio da nema problem sa tim da dete putuje, ali je dodao uslov koji će kasnije izazvati lavinu komentara.

Napisao je da pristaje na vožnju ukoliko dete tokom puta bude mirno.

Naizgled kratka i jednostavna poruka razljutila je putnicu, koja je odmah odgovorila veoma oštro.

Prema objavljenoj prepisci, poručila mu je da se nada da nema decu, uz komentar da mu, ako ih ima, nije lako sa njima. Smatrala je da je neprihvatljivo postavljati takav uslov majci deteta od tri godine, ocenivši da je njegov stav neprimeren.

Nakon toga otkazala je vožnju i odlučila da pronađe drugog vozača.

Vozač objavio prepisku i pitao: "Da li sam pogrešio?"

Zbunjen burnom reakcijom, vozač je celu prepisku objavio na Redditu i pitao korisnike da li smatraju da je zaista pogrešio.

Njegova objava ubrzo je postala viralna i prikupila veliki broj komentara.

Internet se podelio na dva tabora

Jedan deo korisnika stao je na stranu vozača, smatrajući da svako ko deli svoj automobil ima pravo da postavi pravila i odluči sa kim želi da putuje.

Po njihovom mišljenju, nije sporno želeti mirnu vožnju, posebno kada je reč o dužim relacijama.

Drugi su, međutim, ocenili da je uslov bio nerealan, jer je nemoguće očekivati da trogodišnje dete bude potpuno mirno tokom celog puta.

Jedna korisnica, koja je napisala da je majka troje dece, navela je da razume obe strane, ali smatra da je vozač jednostavno trebalo da kaže da ne prima malu decu, umesto da postavlja uslov koji je teško ispuniti.

"Po njenoj reakciji izbegao si glavobolju"

Pojedini komentatori zaključili su da je sama reakcija putnice pokazala kako bi vožnja verovatno izgledala.

Drugi su istakli da roditelji ponekad zaboravljaju da njihova deca nisu svima podjednako simpatična i da drugi putnici ili vozači ne moraju da prihvate buku i nemir tokom putovanja.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da su i vozač i putnica mogli mirnije da reše situaciju, bez međusobnih uvreda.

Na kraju, jedna obična prepiska otvorila je mnogo širu raspravu o tome gde su granice tolerancije u zajedničkom prevozu, da li vozači imaju pravo da postavljaju ovakve uslove i koliko roditelji mogu da garantuju ponašanje male dece tokom putovanja.