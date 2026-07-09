Kako je ocenjeno, ekonomski razvoj Srbije ne predstavlja samo pitanje nacionalnog prosperiteta, već i važan faktor ukupne stabilnosti, povezanosti i ekonomskog napretka Zapadnog Balkana.

Naglašava se da se ključ ekonomskog uspona Srbije ogleda u kombinaciji političke stabilnosti, strateškog razvojno-planskog pristupa, aktivne politike privlačenja investicija, intenzivnih infrastrukturnih ulaganja i kontinuiranog unapređenja životnog standarda građana.

Poslednjih godina, pojašnjava se, Srbija ostvaruje zapažene ekonomske rezultate koji privlače pažnju međunarodnih finansijskih institucija, investitora i ekonomskih analitičara a koji su rezultat kombinacije političke stabilnosti, aktivne razvojne politike, strateških infrastrukturnih ulaganja, uspešne politike privlačenja stranih investicija, fiskalne discipline i dugoročno definisane vizije ekonomskog razvoja.

Posebno se izdvaja kontinuirani rast prosečne neto zarade, jer dok je 2012. godine prosečna plata iznosila 366 evra, u martu 2026. godine dostigla je 1.036 evra, čime je Srbija po prvi put premašila simboličnu granicu od 1.000 evra prosečne plate i približila se nivou pojedinih država članica Evropske unije.

Tu poziciju potvrđuju i uporedni podaci, budući da je Srbija po vidini prosečne plate prva među zemljama Zapadnog Balkana, ispred Crne Gore (1.027 evra), Bosne i Hercegovine (859 e), Severne Makedonije (785 evra) i Albanije (723 evra).

Jedan od najupečatljivijih pokazatelja ekonomskog napretka zemlje je podatak da je ukupan rast prosečne plate od 2012. godine čak 183 odsto. Ipak, navodi se u analizi, rast plata sam po sebi nije dovoljan ukoliko nije praćen rastom produktivnosti, a ključni izazov srpskog razvojnog modela više nije isključivo dinamika povećanja zarada, već sposobnost ekonomije da kontinuirano unapređuje produktivnost, jača konkurentnost domaćih kompanija i omogućava njihovo uključivanje u lance proizvodnje i usluga više dodane vrednosti.

Jedan od ključnih pokretača takvog razvoja predstavlja uspešna politika privlačenja direktnih stranih investicija, a tu se tokom poslednje decenije, Srbija profilisala kao jedna od vodećih investicionih destinacija u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući kombinaciji političke stabilnosti, povoljnog geostrateškog položaja, kvalifikovane i konkurentne radne snage i proaktivne državne podrške investitorima.

Značajne investicije realizovane su u automobilskoj industriji, informacionim tehnologijama, energetskom sektoru, infrastrukturi, logistici i prerađivačkoj industriji, čime su stvoreni novi razvojni kapaciteti i unapređena konkurentnost nacionalne ekonomije, navodi Ifimes.

Naglašava se da je takav razvojni model omogućio otvaranje desetina hiljada novih radnih mesta, snažan rast izvoza, povećanje budžetskih prihoda i jačanje ukupne ekonomske otpornosti Srbije u uslovima sve složenijeg međunarodnog ekonomskog okruženja.

Kao drugi značajan stub ekonomskog napretka Srbije navodi se intenzivan infrastrukturni razvojni ciklus, odnosno kontinuirana ulaganja u izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica, modernizaciju železničkih koridora, energetsku infrastrukturu i digitalnu transformaciju čime su se stvorile ključne pretpostavke za održiv i dugoročan ekonomski rast.

"U poslednjim godinama Srbija je značajno unapredila svoju saobraćajnu i logističku povezanost sa susednim državama, regionalnim tržištima i Evropskom unijom, čime je dodatno ojačala svoju poziciju atraktivne destinacije za strane i domaće investicije. Savremena infrastruktura danas više nije samo pitanje ekonomskog razvoja, već predstavlja i važan geopolitički resurs koji direktno utiče na konkurentnost države, privlačenje kapitala i njenu ulogu u regionalnim povezivanjima", ističe ljubljanski institut.