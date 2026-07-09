Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Nakon sastanka javnosti će biti prosleđeno saopštenje, prenosi Tanjug.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će nedavno predstavljeni paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana biti isplaćen sredinom septembra i najavio da se radi i na paketu koji će obradovati sve punoletne građane. Detalje pročitatje u našoj posebnoj vesti OVDE.