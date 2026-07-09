- Antisrbi koji su zahvaljući Srbima došli na vlast, sve rade protiv vitalnog interesa srpskog naroda. Sad ponovo pokreću neku inicijativu da se 11. jul proglasi za Dan sećanja na žrtve navodnog genocida u Srebrenici, stavljajući žig genocida na srpski narod - napisao je Vučević na mreži Iks.

Kako je dodao, navikli smo na njihove “prljave igre”.

- Pamtimo šta su radili u UN pre dve godine kada je predsednik Vučić branio interese srpskog naroda, međunarodno pravo i pravdu. Za razliku od njihovih “prljavih rabota”, Srbija nastavlja da radi svoj posao, da raste i razvija se, da jača ekonomski, da jača svoj međunarodni položaj, da bude još snažniji lider celog regiona, bezrezervno čuvajući svoj narod i braneći njegove interese u celom regionu. Nastavićemo još snažnije da pomažemo srpske kulturne institucije u Crnoj Gori, da pomognemo da čuvaju srpski jezik i ćiriličko pismo - naveo je Vučević na društvenoj mreži X.

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