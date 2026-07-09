Poslanik ZLF-a Rastislav Dinić priznaje da Vučićeva politička taktika uspeva.

"To je uvek isto. To je uvek patka. To je način na koji Vučić tera sve svoje protivnike da uđu u njegov ritam. On postavlja ritam kad pušta takve balone, jel' tako, i onda tera svoje protivnike da se ponašaju reaktivno. Nažalost, uspeva mu. Sada mu uspeva češće nego što mu je uspevalo pre, recimo, godinu dana, jel' tako?", kaže on.

"Mi se sećamo da je pre godinu dana Vučić puštao različite balone: pa ostavka vlade, pa nova vlada, pa ne znam šta, ali je bio u potpuno drugom planu. Međutim, bojim se da u poslednje vreme, prvo sa onom najavom letnjih izbora, a sada i sa najavom ovih jesenjih izbora, Vučić sve više i sve češće uspeva da privuče našu javnost, ali za to smo mi odgovorni. On radi svoje, kao i uvek, ali mi ne smemo da mu dopustimo da upadnemo u njegov ritam", dodaje Dinić.

"Možda se ispostavi da je to najbolji put. Ali moramo oko toga da se dogovorimo: šta ta podrška znači, oko čega se zapravo da dogovorimo, i koji je plan za pobedu. Mi nemamo plan za pobedu u ovom trenutku. Ja ne vidim taj plan. Da li je Jelena Pavlović plan za pobedu? Ja to ne vidim", kaže on.

Kako kaže, ključno je samo preuzeti vlast.

"Meni se čini da je jedan od razloga taj što je javnost previše lako prihvatila pretpostavku da plan postoji. Ja razgovaram sa ljudima, i ljudi mi kažu: "Ne brini, oni znaju šta rade. Oni znaju šta rade. Oni znaju, oni imaju plan, je l'? Ja pitam: 'A koji je plan?' Pa ne, ali oni znaju. Oni sigurno znaju. Zašto sigurno znaju?", pita Dinić.