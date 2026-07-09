Tokom letnjih meseci organizam mnogo brže gubi tečnost, pa je redovna hidratacija jedan od najvažnijih načina da sačuvamo energiju i zdravlje. Kada temperature porastu, pojačano znojenje ne dovodi samo do gubitka vode – telo tada gubi i određene minerale koji su važni za normalno funkcionisanje.

Stručnjaci najčešće preporučuju unos dovoljne količine vode tokom dana, a potrebe organizma mogu biti još veće tokom toplotnih talasa, fizičke aktivnosti ili dužeg boravka na suncu.

Zašto obična voda nekada nije dovoljna?

Voda je osnovni i najbolji izbor za nadoknadu tečnosti, ali tokom intenzivnog znojenja organizam gubi i elektrolite – minerale koji učestvuju u radu mišića, nerava i održavanju ravnoteže tečnosti u telu.

Među najvažnijim elektrolitima nalazi se natrijum, koji se prirodno gubi kroz znoj.

Zbog toga se često postavlja pitanje da li obična voda u ekstremnim uslovima može biti dovoljna ili je potrebno nadoknaditi i minerale.

Kako mali dodatak soli može pomoći?

Jedan od jednostavnih načina da se nadoknadi deo izgubljenog natrijuma jeste dodavanje veoma male količine soli u vodu.

Prstohvat morske ili himalajske soli može doprineti unosu elektrolita, što je posebno korisno kada se telo mnogo znoji. Natrijum pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, zbog čega je važan tokom velikih vrućina.

Sličan princip koriste i sportski napici namenjeni osobama koje tokom treninga ili fizičkog napora gube veću količinu tečnosti i minerala.

Koji simptomi mogu ukazivati na gubitak elektrolita?

Kada telo izgubi previše vode i minerala, mogu se javiti:

umor i malaksalost,

glavobolja,

vrtoglavica,

grčevi u mišićima,

osećaj slabosti.

U takvim situacijama važno je nadoknaditi tečnost i skloniti se sa visokih temperatura, posebno ako simptomi ne prolaze.

Ne preterujte sa solju

Važno je naglasiti da se radi o veoma maloj količini soli. Veći unos soli ne znači bolju hidrataciju i može biti štetan, naročito za osobe koje imaju povišen krvni pritisak, probleme sa bubrezima ili druga zdravstvena stanja kod kojih je potrebno ograničiti unos natrijuma.

Elektroliti se mogu unositi i kroz ishranu. Voće, povrće, orašasti plodovi i mlečni proizvodi sadrže minerale koji mogu pomoći organizmu tokom toplih dana.

Mali trik za lakše podnošenje vrućina

Prstohvat morske ili himalajske soli u čaši vode može biti jednostavan dodatak hidrataciji tokom dana kada se mnogo znojite. Ipak, najvažnije ostaje da unosite dovoljno tečnosti, izbegavate najjače sunce, boravite u hladu kada je moguće i birate laganu hranu.

Pravilna hidratacija i dovoljan unos minerala mogu pomoći telu da lakše podnese letnje temperature i smanji rizik od neprijatnih posledica dehidratacije.