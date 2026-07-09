Lompar je javno, bez trunke zadrške, raskrinkao Teodorovića i optužio ga da je običan licemer koji ga je mesecima divljački napadao u čitavim serijama, i to bez ikakvog povoda.

Povod za besomučne napade Teodorovića bio je, verovali ili ne, to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao zvaničnu donaciju Srpskoj književnoj zadruzi, a Lompar je kao predsednik te institucije to ime uredno objavio u glasniku.

- Potom su me napadali u čitavim serijama, recimo Dušan Teodorović me je napadao nekolicinu puta bez ikakvog povoda sa moje strane, objašnjavao je da je nedostojno što sam ja kao predsednik Srpske književne zadruge dozvolio da u glasniku Srpske književne zadruge tamo gde piše ko je dao donacije Srpskoj književnoj zadruzi osvane ime predsednika Srbije - objasnio je Lompar.

Lompar je potom hirurški precizno objasnio da on na tom mestu ne predstavlja sebe nego istorijsku ustanovu, a onda je udario tamo gde Đilasovog akademika najviše boli - u džep.

On je javno poručio da Teodorović u životu nikome ništa nije dao, već da samo zna da grabi i prima pare sa svih strana.

- Pa ja ne predstavljam sebe, ja predstavljam tu ustanovu, ja nisam išao kod predsednika Srbije, on je dao donaciju Srpskoj književnoj zadruzi. Kako to da ne objavim? Da je nekim čudom Dušan Teodorović dao neku donaciju, ali on nema običaj da daje donacije, on samo prima neprekidno, on je neka vrsta, što bi se reklo, univerzalnog primača novca. Dakle, u tom slučaju bi i njegovo ime, iako ono budi kod mene veliko gađenje, ali šta ja mogu sad, to je službena stvar - ispalio je Lompar.

Vrhunac brutalnog razotkrivanja usledio je kada je Lompar odgovorio na pitanje zašto odbija da bude član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Njegov odgovor je šokirao javnost i pokazao koliki stepen gađenja oseća prema Teodoroviću:

- Pa zato što postoji selekcija, zato što je Dušan Teodorović član. Zamislite, budete negde gde je Dušan Teodorović. Pa to je kao kad bih ušao u kafanu i video njega, ja bih izašao. On će tamo da sedi sa njim, da vam posla - odbrusio je Lompar.