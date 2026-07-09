Detalji sastanka objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika Republike:

"Vrlo dobar razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima između Srbije i Ruske Federacije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili smo svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije.



Takođe, Srbija i Rusija štitiće tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica", poručio je Vučić.