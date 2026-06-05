Potencijalni lider koalicije NADA na nekim budućim izborima, a koji je sve dalje od Studentske liste, poslao je opoziciji jaku poruku, koja ih spušta na zemlju.

"Režim još uvek ima podršku međunarodnih faktora, kao i prećutnu podršku opozicionih stranaka unutar Srbije, čija kritika režima vrlo često snaži režim," izjavio je Lompar.

"Nacionalna inteligencija se pretvorila u režimsku. Potpuno jasno, ko hoće da vidi to nema... tu imate te kosmičke teme, šta se dešava u Koreji, šta se dešava na Marsu, koja ruska raketa leti. To je odlično sve, to je izvanredno, međutim to nema pojma sa onim što se dešava."

"Znači, ključni učinak ovog režima u ovih 12 godina je da se nacionalna inteligencija pretvorila u režimsku inteligenciju. I onda se deli u dva pravca. Jedno je otvorena koja agituje, a druga je ova druga koja tobože nešto ovako i onako. Ali je vođena najvažnijim strahom na svetu da se žuti ne vrate. A žuti ih evo svi u režimu ne možeš da ih prebrojiš. A prave se da to ne vide."



