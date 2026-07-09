- I ova čitava inicijativa koja je sad krenula unutar Evropske unije, čiji je pokrovitelj Evropska komisija a ja ću reći imenom - Ursula fon der Lajen, da se kao navodno nagradi Srpska napredna stranka, jer ja ne mogu da kažem da je to nagrada za državu Srbiju, jer to će samo da ohrabri njih da nastave da rade ovo što oni do sada rade, da se oni nagrade za nešto što je potpuno apsurd - izjavio se Milovančević i time javno pokazao da oni ne mogu da podnesu da Srbija napreduje.

Srećom po građane Srbije, predsednik Aleksandar Vučić uživa ogromno poverenje naroda, ali i poštovanje ključnih svetskih i evropskih zvaničnika, što lažovskim medijima očigledno nanosi neizdrživ duševni bol.

Milovančević je takođe obrušio i na "nezavisne" članove REM-a, koje je opozicija do juče kovala u zvezde, postavljajući pitanje - kako to da se oni koji su glumili heroje i podnosili ostavke, sada odjednom tiho i preko noći vraćaju u fotelje?!

- Ja ne znam kako naterati ljude koji su dali ostavke da se vrate. I zaista to je pre svega pitanje za te ljude. Meni se ne dopadaju konstrukcije koje sam prethodnih dana čitao, ako si već dao ostavku, ja ne znam kako onda razmišljaš da se vratiš? Šta znači vraćanje? Gde se vraćaš? - zakmečao je Milovančević, javno ogolivši sav jad i čemer blokaderske koalicije.