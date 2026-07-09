Knežević je rekao da su građani imali priliku da se uvere da je DNP bio u pravu kada je upozoravao na formiranje novog političkog saveza, koji se, prema njegovoj oceni, učvršćuje kroz ustavne promene koje srpski narod u Crnoj Gori ponovo ostavljaju na margini političkih, društvenih, ideoloških, kulturnih i duhovnih procesa.

- Koliko god da je bolno, nemerljivo sam ponosan što su samo troje poslanika DNP-a, od 77 prisutnih poslanika, glasali protiv ovako predloženih ustavnih promena. One suštinski ne znače ništa za Crnu Goru, ali smisaono i politički potvrđuju novu koaliciju, koja će sigurno 2027. godine biti ozvaničena između značajnih delova parlamentarne većine i DPS-a - naveo je Knežević.

On je dodao da su oni koji su prethodnih nedelja optuživali DNP da je u Podgorici u koaliciji sa DPS-om sada imali priliku da pokažu suprotno.

Prema njegovim rečima, glasanje je potvrdilo ono što je, kako tvrdi, već jasno svakom političkom posmatraču u Crnoj Gori – da saradnja parlamentarne većine sa DPS-om i Evropskim savezom predstavlja novu političku realnost.

- Koalicija između parlamentarne većine, DPS-a i Evropskog saveza, pod okriljem, tutorstvom i patronatom ambasadora Johana Satlera i Petera Feltena, u stvari je bolna realnost i izdaja tekovina naše borbe iz 2020. godine - rekao je predsednik DNP-a.

Knežević je poručio da se posle poslednjih dešavanja postavlja pitanje da li je bolje učestvovati u vlasti, a ne promeniti ništa niti doprineti poboljšanju položaja naroda u Crnoj Gori, ili ostati usamljen u opoziciji i ne odstupiti od političkih načela i uverenja.

- Nemam dilemu da naša borba tek predstoji. Dužni smo, ne samo zbog 2020. godine već i zbog decenija borbe protiv Đukanovićevog režima, da nastavimo putem koji smo izabrali još 1998. godine, stajući jasno na stranu istinske, prave, Njegoševe Crne Gore, koju je tada na predsedničkim izborima pokrao mafijaški režim Mila Đukanovića - kazao je Knežević.

On je istakao da je DNP tokom prethodne tri decenije imao prilike da uspostavi saradnju sa Đukanovićem, ali da je njegov politički izbor uvek bio, kako je naveo, jasan i čist.

Knežević je podsetio da je DNP početkom godine napustio Vladu premijera Milojka Spajića, jer je ta stranka, prema njegovim rečima, upozoravala na pravac kojim će se kretati izvršna vlast.

- Zbog toga smo i napustili Vladu Milojka Spajića početkom ove godine, jasno ukazujući da će on počiniti veleizdaju, što se danas i potvrdilo - rekao je Knežević.

On je najavio da će DNP nizom inicijativa u Skupštini Crne Gore, ali i političkim delovanjem van parlamenta, nastaviti borbu za interese svih građana i za ciljeve koje je ta stranka isticala tokom prethodnih izbornih procesa.

- Mi nemamo sa kim da se mirimo, jer se ni sa kim nismo svađali. Nas su tukli, hapsili i osuđivali, hapsili su nam članove porodica i od nas pravili građane drugog, pa čak i trećeg reda. Uspeo sam da doživim da me hapsi vlast koju sam podržavao i čiji sam bio deo do januara 2026. godine - naveo je Knežević.

Prema njegovoj oceni, posle poslednjih političkih dešavanja svima u Crnoj Gori postalo je jasno da dolaze nova vremena.

On je poručio da funkcioneri i članovi DNP-a svakoga mogu da pogledaju u oči, jer nisu pristali da odluke o budućnosti zemlje budu donošene izvan njenih institucija.

- Ovde nije problem što Felten, Satler i ostali ambasadori Kvinte donose odluke umesto nas. Problem je što oni koje ste vi birali prihvataju da Crna Gora bude kolonija, da bude filijala u kojoj će se samo klimati glavom i u kojoj niko, osim DNP-a, neće smeti da podigne glavu i da im se suprotstavi - kazao je Knežević.

On je zaključio da je ponosan što se DNP suprotstavio nameri da se, kako je naveo, od Crne Gore napravi filijala nečega što ona nikada nije bila u svojoj istoriji.