U Evropskom parlamentu danas je održana rasprava o izveštaju o Srbiji izvestioca te evropske institucije za Srbiju Tonina Picule.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srbija važan partner u regionu i da EK ohrabruje Srbiju da se približi EU.

"Čuli smo jasne obaveze od vlasti u Beogradu da je njihov put ka EU, ali moramo da vidimo da se sprovode reforme. Pre dve nedelje parlament je napravio korak u pravom smeru i ispravio pravosudne zakone iz januara. Važno je da se prave izborne reforme, da su važni zakoni u pripremi", rekla je Kos na početku rasprave.

Prema njenim rečima Srbija mora da donese jasne strateške odluke, kao i da se uskladi sa politikama EU. Istakla je i da je zbog pozitivnih promena Evropska komisija preporučila otvaranje Klastera 3.

"Podsticaćemo dodatne reforme za dobrobit društva", rekla je Kos.

Picula je tokom izlaganja ponovio niz kritika na račun Srbije i vlasti u Beogradu i pozvao EK da zaustavi isplatu u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan.

Rekao je i da se zalaže za reprogramiranje postojećih i budućih sredstava EU kako bi se ojačala podrška reforme pravosuđa, napori u borbi protiv korupcije, nezavisni mediji, organizacije civilnog društva i nezavisni kulturni sektor.

"Podsetio bih da je politika gledanja kroz prste autokratama poslednjih desetak godina stimulisala postojeće loše prilike. Zato danas ne moramo da se pitamo kako bi prošao referendum o ulasku Srbije u EU. Upravo zbog niske podrške i ima puno razloga zašto je ona najniža u regionu budući da se anti evropska retorika koristi godinama", rekao je Picula i izneo tvrdnju da je promašeno insistiranje na otvaranju klastera 3.

Predstavnica grupacije "Patriote za Evropu" Anamarija Viček naglasila je da ne treba samo da se kritikuje Srbija, već da treba i da se pohvali zbog ispunjenog.

"Važno je sve sagledati u političkom kontekstu. Proširenje je strateški cilj EU. EK podržava otvaranje klastera sa Srbijom zbog ispunjenog. Ovo je pogodan trenutak. Treba priznati i rezultate. Srbija je usvojila 23 osnovna zakona", rekla je ona.

Naglasila je i da je šteta što izveštaj nije uravnotežen i da se u njemu ne spominju postignuti rezultati ili se relativizuju osudama.

"Proširenje nije samo kritika već i pohvala", rekla je ona.

U izveštaju koji je Odbor za spoljne poslove EP (Afet) usvojio početkom juna Picula je izneo niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, kao i da je Srbija postigla određeni nivo pripreme i da je delimično primenila preporuke EK, ali da su osnovne obaveze Srbije, usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Evropski parlament bi trebalo da glasa o Izveštaju u sredu, 8. jula.