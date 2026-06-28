Blokaderi su potpuno poludeli zbog skupa "Srbija jedna porodica" koji se juče održao u Beogradu.

Tako se blokaderski aktivista u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, otvoreno radovao velikom skupu u Beogradu, "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

"U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoi šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što kaže, kiseonika, U onoj omorlji. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove što kaže vlasti. Jer to je 10-20 što kaže glasova manje za njega", rekao je on.

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Međutim, jedna slika sa skupa promenila je sve.

Ovaj čovek sa džemperom preko ramena je pokazao svima od kog je materijala sazdan, od kog kova sastavljen i kojim mlekom zadojen.

Ova srpska starina nije juče držala govor, održala je lekciju. Pokazala je šta znače volja, istrajnost i ljubav prema Srbiji. Pogledajte vuneni džemper koji je poneo na 40 stepeni!

E takvi ljudi se ne prave, oni se rađaju!