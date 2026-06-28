Blokaderi su potpuno poludeli zbog skupa "Srbija jedna porodica" koji se juče održao u Beogradu.

Tako se blokaderski aktivista u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, otvoreno radovao velikom skupu u Beogradu, "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

"U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoi šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što kaže, kiseonika, U onoj omorlji. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove što kaže vlasti. Jer to je 10-20 što kaže glasova manje za njega", rekao je on.

Međutim, jedna slika sa skupa promenila je sve.

Ovaj čovek sa džemperom preko ramena je pokazao svima od kog je materijala sazdan, od kog kova sastavljen i kojim mlekom zadojen.

Ova srpska starina nije juče držala govor, održala je lekciju. Pokazala je šta znače volja, istrajnost i ljubav prema Srbiji. Pogledajte vuneni džemper koji je poneo na 40 stepeni!

E takvi ljudi se ne prave, oni se rađaju!