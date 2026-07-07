Gostujući na TV Prva Grbić je upitan šta ga je najviše pogodilo za vreme blokada.

- Šta je za vas bilo najgore što se desilo u tom periodu, u poslednjih 20 meseci? Šta vas je najviše pogodilo? - upitala je voditeljka Grbića.

"Sejanje mržnje", rekao je Grbić dodajući da je u pitanju sejanje mržnje koje je prodrlo u radne kolektive, u porodice, u škole.

"Blokade osnovnih škola - to će se istraživati u udžbenicima. To je nova tehnologija u korpusu različitih tehnika obojenih revolucija - da blokirate osnovne škole. Da vam na Viber grupi kažu roditelji da "podržimo učiteljice". U čemu? U bezakonju. U tome što će sprečiti naše devetogodišnjake, osmogodišnjake da imaju pristup kontinuiranom obrazovanju i vaspitanju, pa dok mi budemo na poslu, da oni mogu lepo sa svojim digitalnim dadiljama, tabletima i plejstejšnima da provode po osam-devet sati dnevno" rekao je filozof i dodao:

"Ako mene pitate, to je bila zona sumraka".

"I, naravno, pokušaj državnog prevrata 15. marta, kada je pre svega taj pakleni entuzijazam, te pretnje, to plivaćete po rekama — da, znate već šta je — kakva je retorika bila pred tog događaja", dodaje je Grbić.

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