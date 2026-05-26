Pre smrti Miroslav Lazanski obnovio je ambasadu Srbije u Moskvi, a da naša država ni dinara nije morala da potroši.

- Iskoristili smo situaciju kada nema mnogo diplomatskih kontakata i neće niko ni sa kim da se sreće, našao sam sponzore, to su gospodin Miša Zdravković iz Brusa, gospodin Zoran Vuković, gospodin Jevđević, braća Bajramović iz Novog Pazara... Država Srbija u rekonstrukciju ambasade u Moskvi nije dala nijednog jedinog dinara, a uloženo je 350.000 evra. Zgrada ambasade, 184 prozora nisu imali lim, kapalo je na beton. Mi smo sve to obnovili, promenili, fasadu napravili ne običnu već plasitificiranu da možete da je perete - pohvalio se za TV B92 Miroslav Lazanski.

Tada se Lazanski našalio i da je ambasada "ofarbana u crveno-belo jer je on zvezdaš", što je bio mamac koji su mnogi zagrizli, pa su i oni koji su želeli da ga kritikuju preneli vest kako je ambasada obnovljena kritikujući ga zbog šale koju je izrekao. Lazanski je posle prokomentarisao da se radi o bukvalistima.

Lazanski je nedavno obnovio i krov ambasade uz pomoć gradonačelnika dela Moskve u kom se zgrada nalazi. Naime, gradonačelnik je kod Lazanskog došao na kafu. Obojica su bili u Avganistanu, obojica su poznavali određene ruske ratne komandante i na osnovu toga gradonačelnik se ponudio da nešto uradi za našu ambasadu.

- Malo bi ovaj krov mogao da se popravi - rekao mu je Lazanski i uradio veliku stvar za svoju zemlju.