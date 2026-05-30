Nekadašnji ambasador Srbije u Rusiji i legendarni novinar Miroslav Lazanski ostavio je iza sebe brojne upečatljive govore, ali jedan od njih posebno je ostao upamćen i u Srbiji i u Rusiji.

Govoreći u Moskvi na multimedijalnoj izložbi Milenka Đorđevića „Jasenovac – najveći ustaški logor smrti“, Lazanski je pred ruskom publikom izneo jezive detalje o zločinima počinjenim nad Srbima u NDH i potresno govorio o tragediji sopstvene porodice.

Njegove reči tada su duboko potresle prisutne.

– U logoru Jasenovac ubijeni su moj deda Mihajlo Mijo Lazanski i moj stric Miroslav Lazanski, po kojem sam dobio ime – rekao je Lazanski.

Objasnio je da su obojica bili antifašisti i pomagali ustanak protiv nemačkog okupatora, ali da su ih ustaše uhvatile i poslale u Jasenovac.

– Možda vi u Rusiji ne znate, ali Jasenovac je po načinu ubijanja ljudi bio najstrašniji logor u Evropi – rekao je tada Lazanski.

Posebno je govorio o monstruoznim metodama ubijanja koje su korišćene u ustaškom logoru smrti.

– Nemci su u Aušvicu ljude prvo ubijali gasom, pa ih spaljivali. U Jasenovcu su postojale Picilijeve peći u kojima su živi ljudi spaljivani. To je jedinstven slučaj u Evropi – izjavio je Lazanski.

Njegove reči izazvale su muk među prisutnima u Izmajlovskom Kremlju.

Lazanski je podsetio i na činjenicu da su čak i nemački oficiri bili zgroženi zločinima koje su ustaše činile u Jasenovcu.

– Postojao je poseban nož, takozvani „srbosjek“, koji se kačio za ruku i omogućavao masovno klanje ljudi u kratkom vremenu – rekao je on.

Prema njegovim rečima, prema zvaničnim podacima jugoslovenskih komisija nakon Drugog svetskog rata, u Jasenovcu je ubijeno oko 700.000 Srba, Jevreja, Roma, hrvatskih komunista i antifašista.

Lazanski je ocenio da je tema Jasenovca decenijama bila zapostavljana u bivšoj Jugoslaviji.

– Sve je gurnuto pod tepih u ime bratstva i jedinstva. Danas vidimo koliko je to bila velika greška – rekao je.

On je naglasio da su tek poslednjih godina, zahvaljujući naporima Republike Srpske, Milorada Dodika i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stradanja jasenovačkih žrtava ponovo vraćena u fokus javnosti.

– Jasenovac je simbol genocida nad srpskim narodom, kao što je Aušvic simbol Holokausta nad Jevrejima – poručio je Lazanski.

Govoreći o pokušajima revizije istorije Drugog svetskog rata, Lazanski je jasno istakao da Srbija neće pristati na prekrajanje istorijskih činjenica.

– Mi u Srbiji dobro znamo ko je pobedio u Drugom svetskom ratu. To su Sovjetski Savez i Crvena armija. Kičma Vermahta slomljena je u Staljingradu – rekao je tada ambasador Srbije.

Posebno potresan deo govora odnosio se na opis logora „Jasenovac 3C“, koji je Lazanski nazvao „logorom u logoru“.

– Ljudi tamo nisu imali ni krov nad glavom, ni hranu, ni vodu. Umirali su od gladi, a pojavio se čak i kanibalizam. U Evropi. Po tome je Jasenovac bio jedinstven primer monstruoznosti – rekao je.

Na kraju svog obraćanja Lazanski je izgovorio rečenicu koja je ostala duboko urezana u sećanje svih prisutnih.

– I danas, kada opadne nivo Save, mogu se videti ljudske kosti žrtava Jasenovca. Nažalost, Jasenovac je najveći srpski grad pod zemljom – poručio je tada Miroslav Lazanski.