Legendarni Miroslav Lazanski je mnogo puta uspešno predvideo moguća dešavanja u svetu, a pre mnogo godina je gostujući na TV Pink, ovako govorio o tadašnjim rastućim tenzijama između Ukrajine i Rusije i mogućoj eskalaciji:

- Veliki sam pesimista, cela priča oko Ukrajine nije samo Ukrajina. Radi se pre svega o odnosu Zapada i Rusije, odnosno NATO i Rusije. Moskva je tražila da joj se garantuje da Ukrajina neće ući u NATO - kazao je on,

Lazanski je dalje rekao da kada bi Ukrajina pristala na status vojne neutralnosti, sigurno bi se situacija u Donbasu smirila.

- Rusija ne može da živi sa tim da joj NATO izađe na granice u Ukrajini, to je pitanje života i smrti. Rusija je vratila Krim i na taj način kontroliše celo Crno more. Nato na Baltiku nije problem. Krim je nepotopivi nosač aviona u Crnom moru. Ukrajina u ovim granicama, bez Krima, to je završena priča... Ukrajina ako uđe u NATO, u tim granicama (sa Krimom) ući neće, Rusija to sebi ne može da dozvoli. Kako Amerika nije mogla da dozvoli ruske rakete na Kubi, koje lete pet minuta do Vašingtona, tako ni Rusija ne može da dozvoli američke rakete na Krimu koje lete četiri minuta do Moskve. Ako ne dođe do strateškog kompromisa između Zapada, odnosno Amerike i Rusije, Evropa će ući u rat. Predlagan je status vojne neutralnosti Ukrajine i to je dobar predlog, ali je stigao kasno. Zašto se toga nisu setili pre nego što se desio Majdan? Ovo je pravi trenutak da Barak Obama opravda svoju Nobelovu nagradu za mir - rekao je tada Lazanski.