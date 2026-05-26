U javnosti se već duže vreme spekuliše ko stvarno diriguje blokaderima, a uveliko se priča da je pokret „Kreni-promeni“, predvođen Savom Manojlovićem, u potpunosti preuzeo kontrolu nad plenumašima i takozvanom studentskom listom.

Jedan od dokaza za ovu tvrdnju je i snimak koji kruži društvenim mrežama i na kojem se nalazi Aleksa Popović, predstavljen kao jedan od plenumaša, odnosno „student“ Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je za medije saopštio da je „studentska lista završen“" i istupio je ispred takozvanih studenata.

Međutim, kako se ističe, upravo je blokaderski „student“ Aleksa Popović dugogodišnji član i aktivista pokreta „Kreni-promeni“.

Dodatnu pažnju izazvala je i još jedna fotografija na kojoj se nalazi Veljko Petrović, a kako se primećuje u komentarima na društvenim mrežama, jasno je da je Manojlović iskusno isturio svoje aktiviste i članove i poturio kao „studente“ i još ih stavio na čelne pozicije u plenumima.

Međutim, ono što je posebno interesantno je da upravo „Kreni-promeni” od drugih opozicionih stranaka traži da se odreknu sopstvenog političkog prostora i prepuste ga plenumašima koji su, kako iz priloženog možemo da zaključimo, predvođeni upravo članovima pokreta na čijem je čelu Savo Manojlović.

Da podsetimo, Manojlović je u velikom sukobu sa ostatkom opozicije nakon što je „bezuslovno podržao takozvanu studentsku listu“.

- Naša podrška studentskom pokretu zasniva se na vrednosnom razlogu i metodama borbe. Ono za šta se bore i zalažu studenti isto je kao i ono što baštini naš pokret – izjavio je Manojlović.

Nakon toga je Manojlović najavio i „novi koncept borbe” nakon čega ga je Nemanja Milošević iz udruženja „Glas” optužio da je plagijator i grebator, posle čega su usledile žestoke kritike njegovih dojučerašnjih saveznika.

„Kad Savo vodi političku kampanju, radi isto što i studenti, a prodaje to kao novi koncept borbe, studenti ćute, klimaju glavom i smeškaju se. Studentski svedoci odobravaju. Ali zato su Mariniku ’rešili’, pravili spotove o ’kontrolisanoj opoziciji’ itd. I ljudi ne vide nedoslednost“, napisao je Nemanja Milošević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Vladimir Đukanović „zamolio“ plenumaše da urade jednu stvar ponovo

Advokat Vladimir Đukanović oglasio se na društvenim mrežama i prokomentarisao jučerašnji skup u Beogradu.

On je preko društvene mreže Iks uputio takozvanim studentima blokaderima jednu „molbu“.

„Mole se tzv. studenti da naprave još jedan skup kao onaj sinoć. Taman da izguraju vlast na 60 odsto“, naveo je Đukanović.