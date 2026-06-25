Na sve to je reagovao šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković

"Odbornička grupa Srpske napredne stranke, danas je još jednom pokazala, da nikakve provokacije, nasilje, uvrede i pretnje neće biti jače od iskrene želje i volje da se radi u interesu građana Beograda.

Skandalozan, unapred pripremljen scenario u kome su predstavnici opozicije na prevaru uveli svoje aktiviste u salu i predstavili ih kao građane zabrinute za Bajdinovu šumu, nova je dimenzija njihovog beščašća.

Nikada se nešto ovako nije desilo, ovakva uzurpacija govornice, same Skupštine, nije zabeleženo.Ipak, samo zbog pribranosti odbornika vladajuće većine, nije došlo do incidenta i nasilja koje su opozicioni odbornici želeli da isprovociraju i tako spreče usvajanje plana ali i drugih važnih odluka.

Da se radi o najobičnijem politikanstvu i želji da se prikupe jeftini politički poeni govori i činjenica, da za osam meseci, niko se od njih ni jednim slovom nije bavio tom temom a da su sada, kada se plan ponovo našao na dnenvom redu, svi potrčali da se okoriste o tu temu.

Šta više u tome nisu uspeli već su samo do kraja ogolili sopstvene laži i dokazali da je destrukcija, vređanje, laž i manipulacija jedino što imaju da ponude građanima.

Za sam kraj, brojevi pokazuju i da je opozicija iznevirala i trinaest građana koji su došli da protestuju protiv pomenutog plana.

Naime, od 46 odbornika opozicije, sednici je prisustvovalo 23 dok je protiv plana zbog koga su ovaj haos i napravili, glasalo je samo njih 6.

Da li su nesposobni ili najobičniji prevaranti ili i jedno i drugo, neka procene građani Beograda i Srbije ali ono što je sigurno, da im izmanipulisani, iskorišćeni i zloupotrebljeni građani, ovo neće oprostiti.

Mi ćemo nastaviti da sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, od Beograda činimo još lepše i bolje mesto za život i nikada od te borbe nećemo odustati.

Današnja sednica je najbolja potvrda toga a zahvaljujući viziji, planovima i rezultatima Aleksandra Vučića, bićemo u prilici da još mnogo toga dobrog uradimo za naš grad i naše sugrađane.

Živeo Beograd, Živela Srbija, Srbijs pobeđuje," izjavio je Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS.