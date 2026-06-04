Sa profila blokadera sa Pravnog fakulteta objavljeno je kako "Aleksandar Vučić nije zatvarao granice kada je Milova policija hapsila naše sunarodnike i kada su im otimane svetinje", sa čime se složio Savo Manojlović, vođa pokreta Kreni-promeni. Međutim, jedan korisnik mreže X raskrinkao je zašto su oni uopšte pokrenuli ovu temu.

-Pogađajte zašto su pokrenuli ovu temu? Zato što iza profila Pravni u blokadi stoji još jedna članica Kreni-promeni, Aleksandra Nikolić. Vodila je nekada zvanični profil studenata u blokadi, ali kada su otkrili da je član Kreni-promeni, umesto da je izbace, daju joj novi profil! - naveo je ovaj korisnik mreže X.