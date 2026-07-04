Ministar finansija i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali obišao je Batočinu gde je govorio o predstojećim izborima i istakao značaj "Ujedinjene Srbije".

"Borimo se za svakog čoveka u Srbiji, predsednik je najavio da će uskoro biti izbori i želimo da pokažemo da smo ujedinjeni i da ćemo zajedno pobediti", rekao je Mali.

On je istakao da bez Srbije nije realno govoriti o Zapadnom Balkanu i istakao da će ubrzati put Srbije ka Evropskoj uniji.

Mali je istakao da do kraja godine Srbija mora da uskladi sve zakone.

Nakon govora je sišao sa bine i pridružio se narodu u veselju. Mnoštvo ljudi mu je prišlo da naprave zajedničku fotografiju, a u pozadini se čuje pesma "Ovo je Srbija".

Zahvalnost narodu

Mali je u svom obraćanju istakao zahvalnost narodu za strpljenje koje su pokazali.

On je tom prilikom poručio da je veoma značajan novi paket mera koji je Vučić predstavio i pozvao sve okupljene da nastave i dalje da veruju u Vučića.

Mali je takođe istakao da će, kao i do sada, sva Vučićeva obećanja biti ispunjena.

Na kraju je zahvalio uz reči: "Hvala vam, živela Srbija!"

"Hvala na podršci, hvala na svemu, ne zaboravite da dođete na Ekspo", poručio je Mali okupljenim građanima.