Maneki-neko, poznata figura bele mačke sa podignutom šapom koja se često viđa u restoranima i prodavnicama, stara je više od 150 godina i u japanskoj tradiciji simbolizuje sreću i prosperitet.

Zanimljivo je da slična verovanja o mačkama postoje i na Balkanu. U narodnim pričama, posebno u srpskim selima, verovalo se da određeni pokreti mačke mogu „najaviti“ dolazak gosta ili čak novca.

Zašto se veruje da levo uvo „donosi“ goste?

Prema starim tumačenjima, leva strana tela se povezuje sa primanjem, dok se desna vezuje za davanje. Zbog toga se verovalo da kada mačka intenzivno pere ili grebe levo uvo šapom, to simbolično „priziva“ nešto što dolazi ka kući – najčešće goste, vesti ili novac.

Slična verovanja postojala su i u Vojvodini, gde se govorilo da mačka koja se umiva „sprema kuću za posetu“.

Veza sa japanskom Maneki-neko figurom

U japanskoj tradiciji, Maneki-neko figura ima različita značenja u zavisnosti od šape koju podiže:

leva šapa – privlači ljude i mušterije

desna šapa – privlači sreću i novac

Ova simbolika pokazuje zanimljivu sličnost sa narodnim verovanjima sa Balkana, iako između kultura nije postojao direktan kontakt. Ideja „privlačenja dolaska“ kroz mačju šapu pojavljuje se na dva različita kraja sveta.

Šta mačka zapravo radi?

Sa naučne strane, mačka koja „pere uvo“ jednostavno održava higijenu. Mačke provode veliki deo dana u čišćenju svog krzna i ušiju.

Ovo ponašanje može biti izraženije pri promeni vremenskih uslova, pa su ljudi ranije povezivali takve trenutke sa najavom kiše ili promena u okruženju.

Kako su nastala ova verovanja?

Mačke žive uz ljude hiljadama godina i bile su važne u domaćinstvima jer su štitile zalihe hrane od glodara. U takvom kontekstu, zdrava mačka često je značila i stabilno domaćinstvo.

Zbog toga su se vremenom razvila verovanja da mačke „donose“ ili „najavljuju“ sreću i blagostanje.

Psihologija verovanja

Stručnjaci ističu da se ovakva verovanja često održavaju zbog tzv. pristrasnosti potvrde – ljudi pamte slučajeve kada se nešto „poklopilo“, a ignorišu situacije kada se ništa nije dogodilo.

Tako se običan mačji ritual čišćenja vremenom pretvara u simboličnu najavu događaja.

Iako ne postoje naučni dokazi da mačka koja pere levo uvo donosi novac ili goste, ova verovanja i dalje žive jer spajaju tradiciju, simboliku i svakodnevni život sa ljubimcima.

A možda ste i vi nekada pomislili da vam je mačka „najavila“ nekoga baš u pravom trenutku.