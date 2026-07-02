Neprevaziđeni. Što bi rekli mediji, čovek je merna jedinica gluposti.
Ovo jednostavno ne smete da propustite:
Miša Bačulov, suvi i samostalni genije
Neprevaziđeni. Što bi rekli mediji, čovek je merna jedinica gluposti.
Ovo jednostavno ne smete da propustite:
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13min
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1D
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,01
|117,36
|117,71
|USD
|102,53
|102,84
|103,15
|CAD
|72,14
|72,36
|72,58
|AUD
|70,68
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|136,19
|136,6
|CHF
|126,73
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|127,49
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