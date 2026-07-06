Previše direktnog sunca može ozbiljno da ošteti sobne biljke.

Važan je položaj biljke

Ako stoje na prozoru okrenutom ka jugu tokom leta, na listovima se mogu pojaviti smeđe, spržene mrlje, dok će cela biljka izgledati isprano i bez sjaja.

Kod biljaka koje vole senku, smežurani listovi često su prvi znak da su izložene prejakom suncu.

Kod vrsta sa šarenim listovima opekotine se najčešće javljaju na svetlijim delovima lista.

Proverite da li je biljki potrebna voda

S druge strane, uvelo lišće, suve i hrskave ivice, kao i cvetovi koji brzo blede ili otpadaju, najčešće ukazuju na nedostatak vode. Za razliku od biljaka koje su prezalivene, kod onih kojima nedostaje vlaga prvo žute i otpadaju stariji listovi pri dnu stabljike.

Najbolji način da proverite da li je biljci zaista potrebna voda jeste da prst gurnete nekoliko centimetara u zemlju. Ako je supstrat suv, vreme je za zalivanje. Umesto da biljke zalivate po unapred određenom rasporedu, mnogo je bolje da redovno proveravate vlažnost zemlje i zalivate ih samo kada je to zaista potrebno.

Važno je imati na umu da i prekomerno zalivanje može izazvati venuće biljke, zbog čega ga mnogi pogrešno zamene sa nedostatkom vode i naprave još veću grešku. To je posebno čest problem tokom zime, kada biljke sporije rastu i troše manje vlage. Ako sumnjate da ste preterali sa zalivanjem, izvadite biljku iz saksije i proverite da li se na dnu zadržava višak vode.

Izaberite odgovarajući suptrat

Pravilan izbor supstrata takođe igra važnu ulogu. Oni pružaju hranljive materije i podstiču rast biljaka.

Mešavine prilagođene određenim vrstama biljaka, poput onih za kaktuse i sukulente koje sadrže pesak ili sitan šljunak, omogućavaju bolju drenažu i smanjuju rizik od truljenja korena.

Na prekomerno zalivanje mogu da ukažu i drugi simptomi, poput istovremenog žućenja i opadanja starih i mladih listova, smeđih mrlja u sredini listova, pojave buđi na listovima i cvetovima, truljenja stabljike, kao i tamnog i kašastog korena. Ako se problem ne reši na vreme, biljka može potpuno propasti.

Biljkama najviše prijaju prostorije sa većom vlažnošću vazduha, poput kuhinje ili kupatila. Vlažnost oko njih možete povećati i tako što ćete više biljaka grupisati na jednom mestu ili saksije postaviti na tacnu sa vlažnim kamenčićima, vodeći računa da dno saksije ne bude direktno u vodi, piše rhs.uk.