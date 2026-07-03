Među najvažnijim tačkama nalazi se Predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Poslanici će razmatrati i predloge autentičnih tumačenja pojedinih odredbi Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o elektronskim medijima.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Pred parlamentom će biti i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

Potvrđivanje međunarodnih sporazuma i izbori

Poslanici će odlučivati i o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR), koji se odnosi na elektronski tovarni list, kao i Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku za pritužbe.

Na dnevnom redu nalaze se i predlozi odluka koji se odnose na rad državnih institucija. Između ostalog, razmatraće se davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Pred poslanicima će se naći i liste kandidata za izbor predsednika i članova Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, kao i predlozi odluka o izmenama sastava Republičke izborne komisije i pojedinih odbora Narodne skupštine.

Vanredna sednica zakazana za 6. jul obuhvatiće širok spektar tema – od izmena zakona iz oblasti pravosuđa, bezbednosti i zaštite životne sredine, do međunarodnih sporazuma i kadrovskih pitanja u državnim institucijama.

Na jednoj sednici poslanici će raspravljati o zakonima koji se odnose na različite oblasti društva, uključujući politički sistem, sport, zaštitu životne sredine, prava dece, elektronske medije i funkcionisanje državnih organa.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije