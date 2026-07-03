Igrao se 103. minut kada je napad Hrvatske išao po levoj strani. Perišić je poslao loptu u kazneni prostor, Igor Matanović je glavom dodirnuo, a potom se ona od temena Veige odbila do Marija Pašalića. Ovaj je dodao do Gvardila koji je sa svega nekoliko metara pogodio mrežu.

Međutim, gol je poništen posle intervencije iz VAR sobe i ofsajda u kome se našao Pašalić. Niko nije bio tužniji zbog ovog razvoja događaja nego blokader Goran Ješić, koji se ovim povodom oglasio na društvenoj mreži X:

"Kakva svinjarija poništen čist gol Hrvatskoj!", napisao je on. Takođe, tvrdi da je reprezentacija Hrvatske "odvalila" protivnika, iako rezultati sa terena pokazuju drugačije.

O jakoj uzajamnoj sprezi blokadera i Hrvata Alo! je pisao i ranije.

Prethodno, blokader Goran Ješić uputio je pretnje na račun profesora, policije i državnih institucija, poručujući otvoreno da neće proći bez kazne svi oni koji ne podržavaju promenu aktuelne vlasti.

"Otprilike ti neutralni su isti oni koji su kao da su glasali protiv i mi znamo ko su ti ljudi i to tačno znamo u odnosu podrške studentima koje su određeni dekani davali u zadnjih godinu i po dana. Neka ne misle da neće proći bez kazne i moralne i političke i svake druge, tako da vode računa šta rade. Kao i svim ovim dekanima, profesorima, direktorima škola, prosvetnim inspekcijama da vode računa šta rade, policajcima ponaročito, jer ovaj sistem se bliži kraju i nećemo zaboraviti kao 2000. godine gomilu njih", izjavio je Ješić.

A onda je krenuo i sa uvredama, nazivajući one koji su protiv rušenja države "idiotima".

"Mi ovde imamo situaciju da imamo problem sa idiotima. Otvoreno kažem, to su idioti", izjavio je Ješić.

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