U Srbiji i regionu nismo navikli na afričke vrućine, ali klimatske promene donose sve češće i intenzivnije toplotne talase. Kada ni noću temperatura ne pada dovoljno, san postaje nemiran, a mnogi se bude zbog sparine i osećaja da nema dovoljno svežeg vazduha.

Upravo u takvim situacijama može da pomogne jednostavna metoda koju stanovnici Egipta koriste godinama kako bi lakše podneli tropske noći.

Tokom velikih vrućina zaštitite organizam

Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za organizam, posebno kod beba, trudnica, starijih osoba i ljudi koji boluju od hroničnih bolesti.

Stručnjaci savetuju da se tokom dana unosi dovoljno tečnosti, izbegava boravak napolju u najtoplijem delu dana i da se dom održava što svežijim.

Preporučuje se spuštanje roletni ili navlačenje zavesa, dok prozore treba otvarati rano ujutru ili kasno uveče, kada spoljašnja temperatura opadne. Između 12 i 16 časova najbolje je držati ih zatvorenim kako topao vazduh ne bi ulazio u prostorije.

Kako funkcioniše egipatska metoda?

Za ovaj trik potrebni su vam samo peškir ili tanak čaršav.

Potopite tkaninu u hladnu vodu, a zatim je dobro iscedite. Ako želite da bude samo blago vlažna, možete je nakratko staviti na centrifugu u mašini za veš.

Tako pripremljen peškir ili čaršav koristite umesto pokrivača. Vlaga koja isparava sa tkanine pomaže telu da se rashladi, ublažava osećaj sparine i može doprineti mirnijem snu čak i tokom veoma toplih noći.

Postoji i još jedna varijanta

Ako vam nije prijatno da spavate ispod vlažne tkanine, možete okačiti vlažan peškir ili čaršav pored otvorenog prozora.

Isparavanje vode može doprineti blagom snižavanju temperature vazduha u prostoriji i učiniti spavaću sobu prijatnijom za odmor.

Neki ovaj trik dodatno unaprede tako što vlažan čaršav stave u plastičnu kesu i nakratko ostave u zamrzivaču. Tako rashlađena tkanina može poslužiti kao hladna obloga, iako ovakav način rashlađivanja nije prijatan svima.

Kako lakše zaspati tokom tropskih noći?

Pored ovog trika, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu olakšati san:

Izbegavajte kafu i druga pića sa kofeinom u večernjim satima.

Spavajte na boku ili u položaju sa raširenim rukama i nogama kako bi telo lakše otpuštalo toplotu.

Koristite laganu posteljinu i izbegavajte debele pokrivače.

Birajte pidžame od prirodnih materijala, poput pamuka ili lana, jer omogućavaju koži da diše i bolje upijaju znoj.

Uz nekoliko jednostavnih promena, čak i tropske noći mogu biti podnošljivije, a kvalitet sna znatno bolji.