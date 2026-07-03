"On je neka vrsta geometrijskog proseka one neobrazovane, većim delom, ne kompletno, Srbije, antievropske Srbije, proruske Srbije. On je, kako bih rekao, pravo lice onoga što je najgore u Srbiji. Eto, znači, on nije pojedinac nego jedan, kao da hoda jedan prosek najgoreg u Srbiji", kaže Korać za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"I on je jedan ostatak jedne grozne politike koja je, ni pored 100.000 mrtvih u Bosni i Hercegovini, poimenično, s imenima, pored razaranja, pored smrti, pored onoga u Hrvatskoj šta je urađeno, koliko je ljudi poginulo, ranjeno, koliko je uništeno delova Hrvatske, koliko je zaustavljena Hrvatska u svom privrednom razvoju, on od toga ne odustaje. I to vam govori kakav je to zapravo političar", dodaje on.



Korać priznaje da blokaderi sada koriste temu KiM jer ne mogu odjednom da priznaju njegovu nezavisnost:

"Ona je imala već nekoliko govornika na svojim skupovima koji su govorili o Kosovu na isti način, kako govore nacionalisti srpski, i ja ne očekujem da odjednom se kaže: 'Kosovo je nezavisno, dižemo ruke", ali svakako se mora o Kosovu govoriti realistično, i to je već posebna država", zaključuje on.