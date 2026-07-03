-Kod "studentskog" pokreta mi imamo mnogo centara i ne znamo šta je tu usaglašeno a šta ne, kaže Anđelkovič.

"Na početku je bila priča da se sruši Vučić i za šest meseci idemo na neke poštene izbore gd ebiramo koga hoćemo".

Anđelković kaže da ukoliko se bira vlast koja će četiri godine voditi zemlju, onda se mora znati šta je njen program.

-Ne mogu samo zato što sam protiv Vučića, da budem za nešto što je nedefinisano. Hoću da znam kakav je njihov program i to na konkretan način, ne da to bude spisak lepih želja.

Anđelković je zatim nabrojao neke od predloga blokaderskih programa i nazvao ih "idiotskim".