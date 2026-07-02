Informaciju je potvrdila zamenica predsednika opštine Sitonija Olga Pacuraku, koja je navela da je život srpskog turiste bio u ozbiljnoj opasnosti, ali da je zahvaljujući pravovremenoj pomoći uspešno spasen.

Sve je počelo kada je supruga muškarca istrčala iz apartmana i u panici pozvala upomoć. Njeni vapaji brzo su okupili meštane i turiste, a presudnu ulogu odigrala su dvojica obučenih Grka, vlasnici picerije koja se nalazi neposredno ispod apartmana u kojem je porodica bila smeštena.

Defibrilator bio presudan

Dok je ekipa hitne pomoći bila na putu, dvojica meštana odmah su započela reanimaciju i donela automatski spoljašnji defibrilator (AED). Tokom oživljavanja uređaj je isporučio prva dva elektrošoka.

Posle oko 20 minuta na lice mesta stigao je privatni lekar, dr Haralambos Sideris, koji je preuzeo vođenje reanimacije. Ubrzo su primenjena još dva elektrošoka, nakon čega je pacijent ponovo uspostavio spontano disanje.

Kada je njegovo stanje stabilizovano, stigla je ekipa hitne pomoći, preuzela dalje zbrinjavanje i hitno ga transportovala u Opštu bolnicu u Poligirosu.

Pacijent se uspešno oporavlja

Prema poslednjim informacijama iz bolnice, srpski državljanin se uspešno oporavlja nakon teške zdravstvene krize.

Ovaj slučaj još jednom je pokazao koliko su obuka iz prve pomoći i dostupnost automatskih defibrilatora na javnim mestima važni za spasavanje života. Istovremeno, dramatična akcija u Sartiju još jednom je potvrdila da solidarnost, humanost i brza reakcija mogu da naprave razliku između života i smrti.

(Telegraf)