Koje je najlepše more za letovanje u Grčkoj? Pitanje koje se postavlja svakog leta izazvalo je pravu buru na društvenim mrežama, nakon što je jedna objava u Fejsbuk grupi "Grčka info" pokrenula žustru raspravu među ljubiteljima grčkih ostrva.

Sve je počelo emotivnom objavom jednog člana grupe, koji je napisao da ga je obilazak Jonskih ostrva potpuno osvojio i da posle tog iskustva više nijedna destinacija nije ista.

"Niko vam ne kaže, a trebalo bi – posle Jonskih ostrva nema nazad. To uđe u krv, raznesu te mirisi, kao neki najjači koktel. Egej ili Jadransko more posle toga dođu kao utešna nagrada. Nema te ravnice koja može da se meri sa prašumskim obroncima Kefalonije niti plave boje kao na Paksosu."

Njegova objava za kratko vreme prikupila je veliki broj komentara i otvorila večitu dilemu – Jonsko ili Egejsko more?

Jonska ostrva imaju najviše pristalica

Veliki broj učesnika rasprave smatra da su upravo Jonska ostrva najlepši deo Grčke.

Najviše pohvala dobile su Kefalonija, Lefkada, Zakintos, Krf, Parga, Paksos i Antipaksos, za koje mnogi tvrde da imaju nestvarno tirkizno more, bujnu prirodu i pejzaže koji ostavljaju bez daha.

Jedan član grupe napisao je da je nakon obilaska Kefalonije, Lefkade, Zakintosa i Krfa počeo svaku novu destinaciju da poredi upravo sa Jonskim ostrvima.

Drugi su isticali da kombinacija visokih litica, zelenih planina i kristalno čistog mora stvara osećaj kao da se nalaze u raju.

Bilo je i kratkih, ali upečatljivih komentara poput:

"Pet nijansi plave."

"Kefalonija."

"Jonsko more, bez konkurencije."

"Svi na Jonsko!"

Ljubitelji Egeja ne odustaju

Ipak, nisu svi delili isto mišljenje.

Pojedini putnici smatraju da su Jonska ostrva prelepa za razgledanje i fotografisanje, ali da više vole peščane plaže koje nudi Egejsko more.

Jedan od učesnika rasprave napisao je da je biciklom obišao gotovo sva Jonska ostrva, ali da mu je favorit ipak Skijatos, upravo zbog prelepih peščanih plaža.

Drugi su kao svoje omiljene destinacije izdvojili Krit, Sitoniju, Rodos, Samos, Ikariju, Milos, Elafonisos, Kiklade, Mikonos, Paros, Skopelos, Alonisos, Naksos i Siros.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju jer je napravio mali vodič kroz grčka ostrva.

Prema njegovom mišljenju:

za ljubitelje zelenila najbolji su Skopelos i Alonisos;

za noćni život Mikonos i Paros;

za tradicionalnu arhitekturu Siros i Naksos;

za neobične pejzaže Milos i Ios.

Komentar koji je nasmejao sve

Kao i svaka internet rasprava, ni ova nije prošla bez humora.

Najviše reakcija izazvao je komentar:

"Neko na Lefkadu, neko u kadu... živote, surov li si."

Na kraju, čini se da odgovor na pitanje koje je more najlepše u Grčkoj ipak zavisi od ukusa. Dok jedni ne mogu da zamisle leto bez tirkiznih uvala Jonskih ostrva, drugi se iz godine u godinu vraćaju peščanim plažama Egeja, uvereni da upravo tamo provode najlepši odmor.