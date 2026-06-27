Vučević je u izjavi medijima ispred Palate Srbija, gde je došao na motoru sa oko 200 bajkera iz Novog Sada koji su se sastali sa oko 3.000 bajkera iz cele zemlje istakao da je dosta bilo podela u srpskom narodu.

On je kazao da je skup "Srbija - moja porodica" važan i da ovoliki odziv građana govori o tome da više neće da trpe sve ono što se dešava u poslednjih 19 meseci. Predsednik SNS-a je obavestio novinare da će bajkeri zajedno krenuti od Palate Srbije ka centru Beograda.

"Veliki je događaj, ali ono što je važnije od samih bajkera ili svih nas koji smo došli, uživajući u vožnji, jeste činjenica da ćemo danas u glavnom gradu Srbije, ali i svih Srba gde god da žive, imati jedan važan skup gde će se razgovarati o najvažnijim stvarima za budućnost Srbije", rekao je Vučević dodajući da je i sam nestrpljiv da čuje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića planove za budućnost.

Vučević je dodao da još ne zna u potpunosti kako će se zvati lista sa kojom će SNS izaći na izbore. Naveo je i da je nestrpljiv da čuje o planovima u vezi parlamentarnih izbora, odnosno o tome koji je format kako će politički nastupiti. Jasan plan postoji za to, kako je rekao Vučević, kako dalje plate i penzije da rastu u Srbiji, kako da se grade i dalje autoputevi, lokalni, regionalni putevi, kako da se upravlja kako bi se živelo bolje.

"Pre svega da prestane podela. Kad kažem da prestane podela, ne mislim na jednakost. Prirodno je da ne mislimo svi o svemu isto i ne treba da mislimo isto. Ima raznih političkih opcija i to je dobro, to je korisno za celo društvo. Ali nije normalno i nije pristojno i nije prirodno da vi hoćete nekog da ubijete, zabranite, da ga ubijate samo zato što drugačije misli ili da već unapred izričete presudu kao neki preki sud 1945. To je nešto što je neprihvatljivo", naglasio je Vučević.

Kako je istakao, pre svega Srbija mora da kaže da to ne želi i ne želi ono što se dešavalo u prethodnih 19, 20 meseci kada su, kako je dodao, đaci bili izbačeni iz škola, studentima zabranjeno da odu u učionicu da studiraju, kada je zabranjeno ljudima da se normalno kreću. Ukazao je da je broj građana koji se već odazvao skupu reakcija ljudi na sve to.

"Ovaj odziv ljudi, po ovoj temperaturi, na plus 37, 38, da imate ovakav broj ljudi, ne samo bajkera, nego i ljudi koji će da pređu uskoro peške Brankov most, to vam je reakcija ljudi na sve ono što su trpeli, ćutali, trpeli i sada hoće da kažu: 'Dosta je toga, hoćemo da pričamo o normalnom životu", kazao je Vučević. Kako je naveo, danas će poručiti da hoće da pričaju o tome kako da ljudi budu bolji.

"I pre svega, nećemo da dozvolimo da iko posvađa bake i deke sa unucima, da se ne posvađaju roditelji sa decom, da se ne posvađaju ljudi koji žive na severu sa ljudima koji žive na jugu ili istoku, na zapadu, ljudima sa zapada, da se ne podelimo na to da li živite u gradu ili selu da li ste završili fakultet ili srednju ili osnovnu školu", kazao je Vučević.

Navodeći da je dosta bilo podela, Vučević je ukazao da Srba nema mnogo i da podele među Srbima predstavljaju nepotreban luksuz. "Dosta je podela. Srbija mora da bude ujedinjena, u smislu da su zastava, grb, himna iznad svih i iznad svega, bez obzira na političke opcije, političke razlike, kakve god već razlike i to je nešto što nas okuplja", kazao je Vučević.

Navodeći da su izborima "pred vratima", Vučević je kazao da je to prilika svima da se oprobaju i da vide šta zaista narod misli. Najavio je da sutra, na Vidovdan, predsednik Republike ima važan događaj u Hramu Svetog Save gde će prisustvovati potpisivanju Ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove, kao i da će posle prisustvovati i na Batajnici, gde će biti tehničko-taktički zbor Vojske Srbije, a onda na Pasuljanskim livadama prikaz dela vojne osposobljenosti.

"Verujem da ćemo otići i do Lazareve Ravanice, da se poklonimo moštima svetog mučenika kneza Lazara i još jednom da se podsetimo da Kosovski zavet nije mit, nego nešto što predstavlja naš DNK i što nas obavezuje i u momentu kada Srbi ne mogu normalno da se kreću po Kosovu i Metohiji i kada mi na Vidovdan ne možemo da budemo na Gazimestanu, da je Kosovski zavet i dalje na snazi ili dalje se čuje i u srcima i u mislima našeg naroda", kazao je Vučević.