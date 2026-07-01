Zato se sve više ljudi okreće prirodnim i jeftinim rešenjima – a jedno od najpopularnijih je kombinacija soli i sirćeta.

Kako deluju so i sirće na neprijatne mirise?

So je poznata po tome što upija vlagu iz vazduha i pomaže u neutralisanju čestica koje doprinose neprijatnim mirisima u prostoru. S druge strane, sirće se dugo koristi u domaćinstvu zbog svoje sposobnosti da neutrališe jake i ustajale mirise.

Kada se ove dve namirnice spoje, mogu pomoći da se prostor osveži na prirodan način, bez upotrebe hemikalija i veštačkih mirisa.

Kako napraviti prirodni osveživač vazduha?

Priprema je veoma jednostavna:

U čašu ili manju posudu sipajte:

2 kašike soli

1 kašiku sirćeta

malo vode

Dobro promešajte dok se so ne rastvori, zatim ostavite posudu u prostoriji gde se oseća neprijatan miris.

Kada daje najbolje rezultate?

Mnogi primećuju najbolje efekte kada se ova mešavina ostavi preko noći. Do jutra, vazduh u prostoriji može delovati svežije i neutralnije, posebno u slučajevima mirisa od kuvanja, dima ili ustajalog vazduha.

Dodatni savet za prijatniji miris

Ako želite dodatni efekat svežine, u mešavinu možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja, poput:

limuna

lavande

Važna napomena

Posudu uvek držite dalje od električnih uređaja i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.