Zato se sve više ljudi okreće prirodnim i jeftinim rešenjima – a jedno od najpopularnijih je kombinacija soli i sirćeta.
Kako deluju so i sirće na neprijatne mirise?
So je poznata po tome što upija vlagu iz vazduha i pomaže u neutralisanju čestica koje doprinose neprijatnim mirisima u prostoru. S druge strane, sirće se dugo koristi u domaćinstvu zbog svoje sposobnosti da neutrališe jake i ustajale mirise.
Kada se ove dve namirnice spoje, mogu pomoći da se prostor osveži na prirodan način, bez upotrebe hemikalija i veštačkih mirisa.
Kako napraviti prirodni osveživač vazduha?
Priprema je veoma jednostavna:
U čašu ili manju posudu sipajte:
- 2 kašike soli
- 1 kašiku sirćeta
- malo vode
Dobro promešajte dok se so ne rastvori, zatim ostavite posudu u prostoriji gde se oseća neprijatan miris.
Kada daje najbolje rezultate?
Mnogi primećuju najbolje efekte kada se ova mešavina ostavi preko noći. Do jutra, vazduh u prostoriji može delovati svežije i neutralnije, posebno u slučajevima mirisa od kuvanja, dima ili ustajalog vazduha.
Dodatni savet za prijatniji miris
Ako želite dodatni efekat svežine, u mešavinu možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja, poput:
- limuna
- lavande
Važna napomena
Posudu uvek držite dalje od električnih uređaja i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
Komentari (0)