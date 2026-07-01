Stopa nezaposlenosti u Rusiji pala je na 2,1% u maju.
U aprilu je ova brojka iznosila 2,2%.
To su podaci Rosstata.
U izveštaju agencije se navodi da je u maju u Rusiji bilo 1,6 miliona nezaposlenih građana starosti 15 i više godina.
Pravi uspeh
Stopa nezaposlenosti u Rusiji pala je na 2,1% u maju.
U aprilu je ova brojka iznosila 2,2%.
To su podaci Rosstata.
U izveštaju agencije se navodi da je u maju u Rusiji bilo 1,6 miliona nezaposlenih građana starosti 15 i više godina.
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