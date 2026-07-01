Ujedinjene nacije (UN) mogle bi da ostanu bez novčanih sredstava već tokom septembra ove godine ukoliko države članice ne izmire svoje finansijske obaveze, upozorio je danas pomoćnik generalnog sekretara UN za planiranje programa, finansije i budžet Čandramuli Ramanatan.

"Nećemo imati novca posle avgusta, u septembru. Sredstva će biti iscrpljena", rekao je Ramanatan na brifingu za novinare, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, UN očekuju da država članica uplate zaostale obaveze kako bi organizacija mogla da nastavi sa radom nakon septembra.

"Bez obzira na to šta će se dogoditi, postoji mogućnost da ovu godinu završimo bez novca, odnosno da sa smanjenim budžetom jedva sastavljamo kraj s krajem", rekao je Ramanatan.

Mediji su već navodili da se UN suočavaju sa ozbiljnom finansijskom krizom jer Sjedinjene Američke Države i Kina kasne sa uplatom članarina.

Smatra se da je dug SAD prema UN dostigao je četiri milijarde dolara, dok Kina duguje oko 455 miliona dolara, ali zvanični Vašington je u međuvremenu napustio više programa i agencija UN, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO).

Zbog finansijskih problema, UN su već bile primorane da sprovedu značajne mere štednje i smanje troškove poslovanja, prenosi Tanjug.