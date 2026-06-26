-Neka bude i više političkih skupova, ne treba to niko da doživljava kao negativnu vest. Imamo važan vikend pred nama i početak sledeće nedelje. Popodne se zvanično otvara najduža deonica Moravskog koridora. Ljudi iz Kraljeva i Čačka će od danas imati bolju i bezbedniju saobraćajnu komunikaciju. U subotu pravimo jedno veliko narodno sabranje pred Vidovdan- rekao je Vučević.

On je istakao da veruje da će se čuti važne poruke sa tog skupa, kao i ideje i ciljevi.

- Pozivam sve ljude iz cele Srbije, koji imaju patriotska osećanja, da dođu i budu deo toga. Biće celog dana događaji, za decu, biće robota, drugačije političke ponude. Biće prikazana do sada najveća srpska zastava, ta naša sveta trobojka je opomena svima da su zastava i grb iznad svih nas. U nedelju imamo aktivan dan, predsednik je najavio da će biti potpisan sporazum o završetku izgradnje Hrama Svetog Save, prepodne će Vojska Srbije pokazati naoružanje, čeka nas i događaj u Ravanici, u Kruševcu imamo obeležavanje Vidovdana- najavio je lider SNS.

Kako dalje navodi, u ponedeljak će biti predstavljene nove mere, gde će građani moći da čuju mnogo dobrih i korisnih stvari.

-Poziv na ujedinjenje se simbolizuje kroz našu trobojku, heraldiku grba, reči naše himne. To je nešto u šta verujemo. Ne kažem da nema političkih razlika, oni su pokušali da naprave najveće podele u društvu. Verujem da ulazimo u stabilniji period koji ne zavisi samo od Srbije. Ko je u politici, on je uvek u kampanji. Uvek postoje aktivnosti. Ako sam ja dobro razumeo predsednika Srbije u narednih nekoliko meseci nas očekuje odluka o raspisivanju izbora. Na jesen nas očekuju važne odluke- zaključio je Vučević, prenosi "Dnevnik".

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