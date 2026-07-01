Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju dokumenta lažne države biti deportovani.

Inače, Srbi su osuđeni jer su skandirali nacionalističke parole - Kosovo je Srbija!

I dok se sve to dešava blokaderi ponovo spremaju festival "Mirdita, dobar dan", uprkos činjenici da je 36 Srba na Kosovu upravo osuđeno na novčanu kaznu i tri godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju, samo jer nemaju dokumenta te lažne države.

Iako zvaničnog datuma ni potvrde za održavanje ovog festivala još uvek nema, održavaju ga svake godine, i pitanje je samo kada će biti. Ranijih godina, umeli su da ga zakazuju čak i na Vidovdan...

Blokaderi u najavama "pacifističkog" festivala, "Mirdita, dobar dan", govore da je to festival tolerancije i pomirenja, pritom ne pominjući Srbe koji su osuđeni jer nemaju dokumenta lažne države Kosovo.

Poslušajte samo te njihove najave:

Zvuči bajkovito.

Pomirujuće, prijateljski, u cilju "prevazilaženja netrpeljivosti" nastalih tokom ratova podvlače svoje podle planove. Zvuči, ali za one koji ne znaju da im se svaka kampanja svodi na jedno te isto - da Srbe prikažu kao zločince, kao genocidni narod.

Kurti uz "Mirditu" na istom cilju

Sprega je inače, između Aljbina Kurtija i organizatora festivala jasna.

Podsetićemo vas i na to kako se u vrlo izazovim trenucima 2024. godine, kada se naša država suočavala sa mnogobrojnim pritiscima, prevashodno od strane režima Aljbina Kurtija i njegovih stranih mentora, ali i u kontekstu usvojene Rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici, strukture pro-NATO opozicije odlučile da iskoriste navedenu situaciju i objedine napore na daljoj destabilizaciji Srbije i ispunjavanju ciljeva svojih inostranih pokrovitelja. Naime, organizatori manifestacije „ Mirdita, dobar dan “, čelnici NVO „Građanske Inicijative“ i udruženja „Ne damo Jadar“ su tada održali sastanak zatvorenog tipa, na kojem su dogovorili konkretne modalitete saradnje. Tada je dogovoreno da će organizatori „Mirdita, dobar dan“ biti zaduženi za internacionalizaciju pitanja zabrane ove manifestacije od strane MUP-a Srbije, sa ciljem da se vlasti naše zemlje predstave kao neprijateljski nastrojene prema „pomirenju Srba i Albanaca“, dok će predstavnici „Ne damo Jadar“ iz ugla tzv. ekološke agende biti angažovani na daljem osporavanju geoloških istraživanja i potencijalne eksploatacije rudnih bogatstava u dolini Jadra, ali i na drugim perspektivnim lokacijama, uz moguće pribegavanje nasilnom vidu protesta. Više o toj podvali čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Cvile što se na Vidovdan ne pozdravljamo sa "Mirdita"

Inače, Aljbina Kurtija, srpsku opoziciju i opozicione novinare u Beogradu povezuje jedna stvar. Svi zajedno uglas kukaju što se na Vidovdan u Srbiji ne pozdravljamo sa Mirdita! Opširnije u POSEBNOJ VESTI .

Za njih "Kosovo i Srbija" umesto "Kosovo JE Srbija"

A inače ako se ikada iko pita zbog čega je "Mirdita" provokacija koja je morala biti zabranjena, jeste njihov narativ. Nikako da upamte da ne postoje “i Kosovo i Srbija”, već da Kosovo JESTE Srbija!

Naravno, pamte oni, samo je to priča koju guraju. Podsetićemo na skandal upravo iz 2024. godine kada je Sofija Todorović, organizatorka događaja "Mirdita", kazala je da ljudi koji učestvuju u festivalu "razumeju da je saradnja važna za budućnost i Srbije i Kosova".

- Ukoliko želimo države koje funkcionišu, rade i razvijaju se u miru, moramo da razgovaramo i da komuniciramo zajedno, ali ne tako što ćemo da negiramo sve ono što nas okružuje nego tako što ćemo o svemu da pričamo i to je ono što se mi trudimo da normalizujemo i to je ono što se trudimo da pokažemo da normalizacija jeste - izjavila je Todorović za opozicionu TV Nova.

Javnost Srbije tada je bila jasna: Ne postoje "i Srbija i Kosovo". Kosovo je Srbija. Ne želimo da se lažna država Kosovo razvija, ne želimo da "normalizujemo" to što vi želite.

Nije to jedina situacija da je Todorović gurala istu priču. Na Vidovdan iste godine provocirala je ponavljajući uporno da je za nju Kosovo - nezavisna država. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.

"Srbija i Kosovo su dve države, OVK se mirnim otporom borila za slobodu?! " su njihove parole

Policija je godine 2024. godine zabranila ovaj sramni festival jer je procenjeno da je u pitanju skup visokog rizika!

Mi smo i tada podsećali koje su to poruke koje oni šalju:

- Veoma je teško organizovati festival, ali je još teže organizovati ovakvu vrstu festivala koji se organizuje u okruženju koje je veoma toksično zbog naših političkih odnosa između dve zemlje.

- Ovde vidim ljude koji žele normalnu situaciju između dve države, ljude koji žele prosto da krenemo živeti naše živote kao susedi, kao komšije!

- Prosto mislimo da je zapravo ovo način da se vrši normalizacija odnosa između SRBIJE I KOSOVA!

Ovo su samo neki od primera poruka koje su poslate sa ovog festivala prethodnih godina, treba podvući da ne postoji NIŠTA "između" Srbije i Kosova, jer su Kosovo i Metohija deo Srbije"