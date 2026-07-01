nažno nevreme koje je pogodilo Severnu Makedoniju izazvalo je brojne probleme, naročito u Skoplju, gde su obilni pljuskovi za kratko vreme pretvorili pojedine ulice u reke. Voda je poplavila saobraćajnice i podvožnjake, dok su jaki vetar i grmljavina dodatno otežavali situaciju.

Dok su mnogi vozači pokušavali da zaobiđu poplavljene deonice, jedan stanovnik Skoplja odlučio je da se snađe na potpuno nesvakidašnji način.

Na Instagram stranici "Skopje 1" objavljen je snimak muškarca koji je legao na gumeni dušek i doslovno zaplovio poplavljenom ulicom ispod jednog nadvožnjaka.

Na snimku se vidi kako mirno pluta kroz vodu, kao da se nalazi na letovanju, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Video je za kratko vreme postao viralan, a mnogi su u šali napisali da je pronašao "najbolji način prevoza" tokom poplava.

Ipak, nadležne službe upozoravaju da ovakve situacije mogu biti veoma opasne, jer poplavljene ulice često kriju otvorene šahte, jake vodene struje i druge rizike koji nisu vidljivi ispod površine vode.